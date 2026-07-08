NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler, geleneksel aile fotoğrafı çekiminde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile NATO Genel Sekreteri Rutte, oturum öncesinde aile fotoğrafı için poz verdi. Liderler, fotoğraf çekiminin ardından zirvenin ana oturumuna geçti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı