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NASA Space Apps Challenge Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenecek

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NASA Space Apps Challenge, bu yıl Future In Space tarafından NASA ve aralarında Türkiye Uzay Ajansının da bulunduğu 15 uzay ajansı partnerliğinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenecek. Etkinlik, BEUN'da yenilikçi çözümler üretmek isteyen katılımcıları ağırlayacak.

Nasa Space Apps Challenge, bu yıl Future In Space tarafından NASA ve aralarında Türkiye Uzay Ajansının da bulunduğu 15 uzay ajansı partnerliğinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenecek.

2012'de başlayan ve o tarihten bu yana dünya genelinde düzenlenen en büyük küresel hackathon haline gelen etkinlik, Dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara yenilikçi çözümler üretmek için NASA ve diğer uzay ajanslarının verilerinin kullanıldığı bir platform sunuyor. Space Apps, altı kıtadaki şehirlerde yerel yenilik topluluklarını bir araya gelmeye, fikir üretmeye ve inşa etmeye teşvik ediyor. Teknologlar, bilim insanları, tasarımcılar, girişimciler ve diğerlerinden oluşan çeşitli ve işbirlikçi ekipler, uzayda ve Dünya'da karşılaşılan en acil sorunlara yanıtlar geliştirmek için 2 günlük bir sürede birlikte çalışıyor. Space Apps 2023, NASA tarafından yazılan Dünya Bilimi meydan okuma bildirimlerine yanıt olarak 152 ülke ve bölgeden 57 bin 900'den fazla katılımcıyı ağırladı ve 5 bin 500'den fazla proje üretti.

Bu yıl ise 2024 NASA Space Apps Challenge, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Dawn Rebels Teknoloji takımı önderliğinde 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinlik, BEUN'da yenilikçi çözümler üretmek isteyen katılımcıları ağırlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bülent Ecevit zonguldak Türkiye NASA Yerel Teknoloji Güncel Haberler

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