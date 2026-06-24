Haberler

Narkotik köpeği Cessi'den başarılı operasyon

Narkotik köpeği Cessi'den başarılı operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği Cessi'nin desteğiyle durdurulan araçta yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.G. isimli şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta narkotik ekiplerinin başarılı operasyonunda, narkotik köpeği Cessi'nin desteğiyle aranan araçta yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan Y.G. isimli şüpheli tutuklandı.  Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Cizre'den Şırnak istikametine seyir halinde olan 33 Mersin plakalı bir araç, Sanayi noktasında durdurularak arama yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ CESSİ ARAMAYA KATILDI

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Cizre'den Şırnak istikametine seyir halinde olan 33 Mersin plakalı aracı Sanayi noktasında durdurdu. Durdurulan araçta ekipler tarafından detaylı arama yapıldı. Aramaya narkotik köpeği Cessi de katıldı. Cessi'nin desteğiyle gerçekleştirilen aramada, araç içerisinde gizlenmiş halde uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu araçta 2 parça halinde yaklaşık 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, araçta bulunan Y.G. isimli şahıs gözaltına alındı.

ARAÇTA 1 KİLOGRAMA YAKIN SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramada, araç içerisinde gizlenmiş halde bulunan 2 parça skunk maddesi ele geçirildi. Maddelerin toplam ağırlığının yaklaşık 1 kilogram olduğu bildirildi. Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından araçta bulunan Y.G. hakkında işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kent genelinde kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.G. isimli şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Vatandaşlara da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulunuldu. Şırnak'ta narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarına devam edeceği ifade edildi.

Haber: Halil Azizoğlu

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Evlendiler

Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Jürgen Klopp'tan Türkiye'nin vedası hakkında açıklama

Türkiye'nin elenmesine en az bizim kadar üzülmüş
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptandan turistlerle şov

Bu işin sonu nereye varacak? Görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı

Taksicilerin açtığı Martı TAG davasında karar çıktı
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp