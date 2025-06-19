Narin Güran'ın Fotoğrafları Eskişehir'de Duygusal Anlar Yaşatıyor

Narin Güran'ın Fotoğrafları Eskişehir'de Duygusal Anlar Yaşatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın fotoğrafları, Eskişehir'de bir aracın arkasında sergilenerek vatandaşları duygulandırıyor. Olay, tüm Türkiye'de büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın fotoğrafı, Eskişehir'de bir aracın arkasında görenleri duygulandırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal kesimde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğuştu. Narin öldürülmesi ile ilgili aileden çok sayıda kişi yargılanıp tutuklanmıştı. Aradan geçen zamana rağmen Eskişehir'de bulunan duyarlı bir vatandaş aracının arkasına Narin'in fotoğraflarını yapıştırdığı görüldü. Yaşanan olayı unutturmak istemeyen sürücü Eskişehir'de gezdiği yerlerde vatandaşların dikkatini çekiyor. Diyarbakır'dan yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıkta olan Eskişehir'de bu fotoğraf gören vatandaşlar ise duygusal anlar yaşıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu

Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Henüz 10 yaşındaydı! İnşaat halindeki camide feci şekilde can verdi

Henüz 10 yaşındaydı! Camide feci şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.