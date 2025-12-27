Haberler

Namazla alay edilen sosyal medya akımına cevap imam hatipli öğrencilerden geldi

Düzce (İHA) – Bazı sosyal medya platformlarında lise çağındaki öğrencilerin, namaz ile alay eden akım videoları çekmesine Düzce'de imam hatip öğrencileri, yine video çekerek cevap verdi.

Ülke genelinde son günlerde akım adı altında bazı lise öğrencileri namaz ile alay edip, sınıflarında namaz kılıyor gibi yaparak, bu videoları paylaşmaya başladılar. Kamuoyunun tepkisini çeken akım adı altındaki namazla alay videolarına cevap Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde bulunan Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden yine videoyla geldi.

Öğrencilerden bazıları bir araya toplanarak, videoda "Bir akım gelir bir akım geçer. Ama inancımız ve değerlerimiz kalır. Kıyamet günü kulun ilk önce hesaba çekileceği şeydir namaz. Cennetin anahtarıdır, amellerin en faziletlisidir. Kendisine taş atanlara ve eziyet edenlere bile beddua etmeyen kainatın efendisi Peygamber efendimiz, Hendek savaşı sırasında kendisini ve ashabını güneş batana kadar ok yağmuruna tutarak, namazın kılınmasını engelleyenlere karşı, beddua etmekten çekinmedi. Geçici akımlar için, kalıcı değerlerimizi feda etmeyelim. Rabbim bir anlık cahilliğinden dolayı akıma kapılan kardeşlerimizin, ettikleri tövbeleri, tövbeleri kabul olunanların zühresine ilhak eylesin" dediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
