Araştırma: Otellerdeki Mutfak Çalışanlarında İş Stresi İş Tatminini Düşürüyor

Erzurum'daki 4 ve 5 yıldızlı otellerde yapılan araştırma, mutfak çalışanlarının yüksek iş stresi, rol belirsizliği ve iş-aile çatışması nedeniyle iş tatminlerinin önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Asiltürk Okutan'ın "İş Stresinin İş Tatminine Etkisi: Mutfak Çalışanları Üzerine" konulu araştırması ilginç sonuçları ve tespitleri beraberinde getirdi.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, emek yoğun bir sektör olan turizm sektöründe işletmelerin rekabet üstünlüğünü elde etmesi ve başarılarını sürdürülebilir kılması işletme performansına bağlı olduğu ifade edilerek, şöyle denildi "İşletmelerin performansı ise çalışanların iş verimine ve işten aldıkları tatmin düzeyine bağlı olmaktadır. Bu bağlamda çalışanların iş tatminlerinin verimliliğinde etkili olduğu düşünülerek gerçekleştirilen bu çalışmada iş stresinin yoğun olduğu mutfak bölümündeki çalışanların maruz kaldıkları iş streslerinin iş tatminleri ile ilişkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır"

384 mutfak çalışanıyla yapıldı

Araştırma Erzurum 'da faaliyet gösteren 4-5 yıldızlı otellerdeki mutfak çalışanları üzerinde yapıldı. Araştırmada tam sayım yöntemi kullanılarak 384 mutfak çalışanı örneklem olarak belirlendi. Araştırma sonucunda, mutfak çalışanlarının iş stres düzeylerinin yüksek olduğu ve bu durumun iş tatminlerinde negatif etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtilerek, " İş stresi alt boyutları olan rol belirsizliği ve iş-aile çatışması değişkenlerinin mutfak çalışanlarında iş tatmin düzeylerini azaltıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Çalışma, emek yoğun olan turizm sektöründeki mutfak çalışanlarının iş stresi ve iş tatmini düzeylerini belirlemek adına önemli görülmektedir. Ayrıca sektörün farklı departmanlarındaki çalışanlar üzerinde yapılacak araştırmalar ile literatürde daha geniş bir yer edineceği düşünülmektedir" denildi.

Mutfak çalışanları rol çatışması yaşıyor

Araştırmada, gastronomi sektöründe mesleki başarının yalnızca kariyer ilerlemesi ve statüyle değerlendirilmemesi gerektiği dile getirilerek, "Çalışanların psikolojik refahı, değer uyumu ve iş-yaşam dengesi gibi unsurların da sürdürülebilir başarı açısından kritik öneme sahip olduğu sonucuna ulaşıldığı vurgulanarak, "Araştırma sonucunda, mutfak çalışanlarının iş stres düzeylerinin yüksek olduğu ve bu durumun iş tatminlerinde negatif etkili olduğu sonucuna varılmıştır. İş stresi alt boyutları olan rol belirsizliği ve iş-aile çatışması 11 değişkenlerinin mutfak çalışanlarında iş tatmin düzeylerini azaltıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca mutfak çalışanlarının yaşadıkları iş stresinin işten tatmin olmalarında olumsuz etkili olduğunu görülmektedir. Çalışmada mutfak çalışanlarının rol çatışması yaşadıkları, rol belirsizliğine maruz kaldıkları, iş-aile çatışması yaşadıkları ve rol stresi yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca iş stresinin iş tatminine negatif yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Çalışanlarının iş stresi ve iş tatmini düzeyleri

Çalışanların maruz kaldıkları iş stresleri çoğu organizasyonda olduğu gibi turizm sektörünün önemli parçası olan otellerin mutfaklarında da çok yoğun yaşandığı belirtilerek, şöyle devam edildi, "Çalışma, emek yoğun olan turizm sektöründeki mutfak çalışanlarının iş stresi ve iş tatmini düzeylerini belirlemek adına önemli olmaktadır. İş stresine maruz kalan çalışanlarda iş tatmin düzeylerinde azalmaya görüldüğü sonucuna ulaşılan bu çalışma, mutfak çalışanlarının farklı değişkenler üzerinden araştırılması ile genişletilebilecektir. Bu çalışma yalnızca mutfak çalışanları ile sınırlandırılmıştır. Daha sonraki çalışmaların, farklı departman çalışanları üzerinde gerçekleştirilerek farklı değişkenler ile ele alınarak araştırılabileceği, daha kapsamlı ve daha geniş perspektifte araştırmalar elde edileceği ve literatürde daha geniş bir yer edineceği düşünülmektedir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı