MUT, MERSİN (İHA) - - Mut'ta Ot Festivali

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk defa Ot Kültür Festivali düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk defa Ot Kültür Festivali düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği ve İstanbul Mutlular Derneğince organize edilen festival, Kortej yürüyüşüyle başladı. Mut Çınaraltı Karacaoğlan Parkında çeşitli gösteri, yarışma düzenlenmesinin ardından Taşhan'da tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Çeşitli ot türlerinin de getirildiği festivalin ikinci günün de ise ot yemekleri, Yarpızlı yarma çorbası, yahni, tereyağlı keşkek gibi geleneksel yemeklerin yapılacağı kaydedildi.

Festivale Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Mut belediye Başkanı Volkan Şeker, MEGEP Başkanı Hasan Gezer, modacı Cemil İpekçi, şef aşçı Hazer Amani, halk oyunları ekipleri, yöresel kıyafetli gruplar ile vatandaşlar katıldı.

Mut'un güzelliğine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Çok bereketli bir ilçemiz. Havası güzel, suyu güzel, toprağı güzel. Her şeyden önemlisi insanı güzel. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Mut'a her şey yakışıyor burada kayısı festivali de yapılıyor. Önümüzdeki ayın başında böyle bir festival gerçekleşecek. Sayın Volkan Başkanda söyledi. Kayısı Festivali de ilçemiz için şehrimiz için çok önemli. Ot festivali ya da bunu düşünenler neden böyle bir festival yapma gereği duydu. Türkiye bereketli hilal dediğimiz dünyada ilk tarımın yapıldığı birçok bitkinin bugün insanların tüketiminde olduğu bir bölge. Sadece Mut, Karaman, Gülnar bu bölgede dünyanın başka hiçbir tarafında yetişmeyen görülmeyen 750 ayrı çeşit bitki var. Bunu biliyor muydunuz. Türkiye endemik bitki diyoruz endemik bitkiye sahip ülke olarak dünyanın en zengin ülkesi. Türkiye de 12 bin ayrı çeşitli bitki var. Kimi üretiliyor kimi üretilmiyor. Bunun 3 bin tanesi sadece Türkiye toprakları üzerinde" dedi.

İlginin yoğun olduğu festivalde modacı Cemil İpekçi'nin kök boya kumaş, şef aşçı Hazer Amani ise Workshop yapacağı ifade edildi.