Germiyan Festivali: 6 Aylık Hazırlık, Büyük Başarı

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'da gerçekleştirilen festivalin ortaya çıkmasında yaklaşık 6 aylık yoğun bir hazırlık döneminin bulunduğunu belirterek, "Germiyan Festivali, Kütahya'nın birlikte başarabileceğini gösterdi" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Önsay, festivali sadece kültürel bir etkinlik olarak görmediklerini ifade ederek, organizasyonun şehirde birlik, beraberlik ve ortak hareket etme kültürünü güçlendiren önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi. Önsay, Kütahya'da farklı düşüncelere, farklı yaşam tarzlarına ve farklı bakış açılarına sahip insanların aynı etkinlik etrafında buluşabilmesinin kendileri açısından en büyük kazanımlardan biri olduğunu vurguladı. Festival boyunca vatandaşlardan gelen olumlu yorumların kendilerini motive ettiğini belirten Önsay, " Kütahya'da herkesin kendine göre bir fikri, düşüncesi ve hayata bakışı var. Zaman zaman bu farklılıklar insanların birbirinden uzaklaşmasına neden olabiliyor. Ancak festival sürecinde gördük ki ortak değerler etrafında bir araya gelmek mümkün. İnsanların mutlu olduğu, keyif aldığı ve sahip çıktığı bir organizasyonu gerçekleştirebilmek bizim için çok kıymetli" dedi.

"Basının katkısı başarının önemli parçalarından biri oldu"

Basın mensuplarını yalnızca teşekkür etmek amacıyla değil, aynı zamanda festivalle ilgili görüş ve önerilerini almak için davet ettiklerini ifade eden Önsay, organizasyonun eksik yönlerinin değerlendirilmesinin gelecek yıllar açısından önemli olduğunu söyledi. Festival süresince yaşanan aksaklıklar, eksiklikler ve geliştirilmesi gereken yönler konusunda yapıcı eleştirileri önemsediklerini kaydeden Önsay, basının süreç boyunca gösterdiği ilginin organizasyonun başarısına önemli katkı sağladığını belirtti. "Bu festival bir başlangıç. Önümüzdeki yıllarda daha iyisini yapmak için bugün burada fikir alışverişinde bulunuyoruz" diyen Önsay, etkinliğin kalıcı hale gelmesi için tüm kesimlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Festivalin hazırlık çalışmalarının yaklaşık 6 ay önce başladığını belirten Önsay, aralık ayından itibaren yoğun bir planlama süreci yürüttüklerini anlattı. Festival kapsamında görülen tüm detayların uzun toplantılar, istişareler ve ekip çalışmaları sonucunda ortaya çıktığını ifade eden Önsay, organizasyonun arkasında büyük bir emek bulunduğunu söyledi. Toplam 86 kişilik bir ekibin görev aldığı festivalde yaklaşık bin 100 çocuğun etkinliklere katıldığını belirten Önsay, festivalin her aşamasında gönüllülük ruhu ve ortak çalışma kültürünün ön plana çıktığını vurguladı. Organizasyon boyunca yeni fikirler geliştirme fırsatı da bulduklarını ifade eden Önsay, "Festival devam ederken bile önümüzdeki yıllarda neler yapılabileceğine ilişkin yeni projeler üretmeye başladık. Çünkü Kütahya çok büyük bir potansiyele sahip. Tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle ve insan kaynağıyla çok zengin bir şehir" diye konuştu.

"Kütahya'nın kendine olan güvenini artırmamız gerekiyor"

Kütahya'nın sosyal yapısına da değinen Önsay, şehirde zaman zaman karamsar bir bakış açısının hakim olabildiğini söyledi. Önsay, "En temel meselelerden biri insanların yaşadıkları şehre ve birbirlerine olan inançlarının zaman zaman zayıflaması. Sıklıkla duyduğumuz 'Kütahya'dan bir şey olmaz' anlayışını artık geride bırakmamız gerekiyor. Bu şehir çok büyük değerler üretebilecek kapasiteye sahip. Yeter ki birlikte hareket etmeyi başaralım" ifadelerini kullandı.

Festivalin bu anlayışın değişmesi adına önemli bir adım olduğunu belirten Önsay, etkinliğin insanların bir araya gelerek ortak hedefler doğrultusunda neler başarabileceklerini göstermesi bakımından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"Kütahya Türkiye için bir şans"

Kütahya'nın sahip olduğu kültürel mirasın ve insan kaynağının yalnızca şehir için değil Türkiye için de önemli bir değer olduğunu ifade eden Önsay, farklı kesimlerin ortak projelerde buluşmasının hem şehre hem bölgeye hem de ülkeye olumlu katkılar sağlayacağını söyledi. Festivalin yalnızca eğlence odaklı bir organizasyon olmadığını, aynı zamanda şehrin kültürel hafızasını güçlendiren, insanları bir araya getiren ve ortak aidiyet duygusunu pekiştiren bir çalışma olduğunu vurgulayan Önsay, gelecek yıllarda daha geniş katılımlı ve daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti. Festivalin hayata geçirilmesi sürecinde birçok kurum ve kişinin destek verdiğini belirten Önsay, başta Kütahya Valisi Musa Işın olmak üzere AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer ile Selim Terzi'ne teşekkür etti. Süreç boyunca çeşitli zorluklar ve engellerle karşılaştıklarını belirten Önsay, zaman zaman ekip içinde moral kaybı yaşandığını ancak kendilerine verilen destek sayesinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Önsay, festivalin ilk yılında elde edilen başarının gelecek organizasyonlar için önemli bir temel oluşturduğunu belirterek, Kütahya'nın kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

12-14 Haziran tarihleri arasında 3 ayrı meydanda 3 gün-3 gece süren Germiyan Festivali'nde 85 ayrı program yer almıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı