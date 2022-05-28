MÜSİAD Kırşehir 'Dost Meclisi'ne AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli konuk oldu - Haberler

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, MÜSİAD Kırşehir Şubesi tarafından düzenlenen 'Dost Meclisi' sohbetine konuk oldu.

MÜSİAD Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz, iş dünyasıyla bürokratları bir araya getirerek şehrin sorunlarıyla alakalı 'Dost Meclisi' sohbetlerinde paylaşımda bulunulduğunu söyledi. Öz, "Ülkemizin hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemesi adına elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ve bu noktada yürüttüğümüz çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğimizi daima kamu oyu ile paylaşıyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi ilgilendiren konularda şehrin dinamikleriyle daima bir arada olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Dost Meclisi sohbetinin konuğu olan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ise yaptığı konuşmada, "Ülkemizin içeride ve dışarıda türlü belalarla uğraştığı zamanlarda, birtakım çevrelerin yatırım yapmamayı, ülkeyi terk etmeyi düşündüğü ortamlarda MÜSİAD ailesi 81 ilde göstermiş olduğu dik duruşla davamıza en çok destek veren sivil toplum kuruluşlarından biri olmuştur. Kırşehir'de ekonomiye yön veren değerli MÜSİAD üyeleri ile birlikte Kırşehir'i konuşmak, Kırşehir'in sorunları üzerine kafa yormaktan dolayı mutluyum" dedi.

Dost Meclisi sohbetinde Kırşehir için jeotermal suyun turizmde ve tarımda daha etkin değerlendirilmesi, organize sanayinin genişletilmesi ve ciddi istihdam sağlayacak yatırımcılara ulaşılıp şehirde istihdamın ve iş olanaklarının çoğaltılması, kırmızı et üretiminin mevcut durumu, sanayisi olan şehirde turizmin sağlayacağı katkı gibi konularda görüşmeler yapıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel