MÜSİAD Gaziantep'te Özel Bireylerle Birlikte Anlamlı Etkinlik

MÜSİAD Gaziantep'te Özel Bireylerle Birlikte Anlamlı Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, Türk Kızılay ve Rehber Özel Eğitim Merkezi iş birliğiyle özel bireylerle sosyal dayanışma ruhunu pekiştiren bir etkinlik düzenledi. Başkan Furkan Özdurdu, farklılıkların zenginlik olduğuna vurgu yaptı.

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, Türk Kızılay Gaziantep İl Merkezi ve Rehber Özel Eğitim Merkezi iş birliğiyle, özel bireylerle anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Rehber Özel Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, özel çocuklarımızla buluşularak samimi ve içten bir atmosfer oluşturuldu.

Etkinlik, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Özdurdu, "Engel bedenlerde değil; anlayışta ve bakış açısındadır. Bizler, farklılıkları zenginlik olarak gören bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bir çocuğun gülümsemesi, dünyadaki en büyük mutluluktur. Bugün burada, o gülümsemelere ortak olmanın onurunu yaşıyoruz. MÜSİAD Gaziantep olarak bizler; yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk alanlarında da aktif rol üstlenen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Üreten ve değer katan bir anlayışla, sosyal duyarlılığı yüksek projelere katkı sunmaya devam edeceğiz " dedi.

MÜSİAD Gaziantep Kadın Üyelerinin de katılım sağladığı etkinlikte, üyeler özel çocuklarla yakından ilgilenerek onların sevincine ortak oldu. Günün sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek, sevgi ve paylaşım dolu bir gün yaşatıldı.

Bu buluşma, özel bireylerle kurulan gönül köprülerinin toplumun tüm kesimlerine örnek olmasını hedeflerken; birlikte yaşama kültürünü ve sosyal dayanışma ruhunu da güçlendirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor

Bir ülkenin daha para birimi değişiyor! Tarih verildi
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldıza dev teklif
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.