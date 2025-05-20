MÜSİAD Gaziantep'te Özel Bireylerle Birlikte Anlamlı Etkinlik

MÜSİAD Gaziantep Şubesi, Türk Kızılay Gaziantep İl Merkezi ve Rehber Özel Eğitim Merkezi iş birliğiyle, özel bireylerle anlamlı bir etkinlikte bir araya geldi. Rehber Özel Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, özel çocuklarımızla buluşularak samimi ve içten bir atmosfer oluşturuldu.

Etkinlik, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Özdurdu, "Engel bedenlerde değil; anlayışta ve bakış açısındadır. Bizler, farklılıkları zenginlik olarak gören bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bir çocuğun gülümsemesi, dünyadaki en büyük mutluluktur. Bugün burada, o gülümsemelere ortak olmanın onurunu yaşıyoruz. MÜSİAD Gaziantep olarak bizler; yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk alanlarında da aktif rol üstlenen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Üreten ve değer katan bir anlayışla, sosyal duyarlılığı yüksek projelere katkı sunmaya devam edeceğiz " dedi.

MÜSİAD Gaziantep Kadın Üyelerinin de katılım sağladığı etkinlikte, üyeler özel çocuklarla yakından ilgilenerek onların sevincine ortak oldu. Günün sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek, sevgi ve paylaşım dolu bir gün yaşatıldı.

Bu buluşma, özel bireylerle kurulan gönül köprülerinin toplumun tüm kesimlerine örnek olmasını hedeflerken; birlikte yaşama kültürünü ve sosyal dayanışma ruhunu da güçlendirdi. - GAZİANTEP