Musa Çetin'in Cenazesi Türkiye'ye Gönderildi

ABD'nin New York şehrinde gözaltında baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Musa Çetin'in cenazesi, New Jersey Bergen Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'a gönderildi.

ABD'nin New York şehrinde gözaltında baygın halde bulunan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki Musa Çetin için New Jersey Bergen Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze namazında, Musa Çetin'in ailesinden kuzeni ve yakınlarının yanı sıra Türk toplumunun önde gelen isimleri saf tuttu. Ali Baba Restoranı'nın sahibi Ali Rıza Doğan, New York Polis Teşkilatı Müslüman Toplum İlişkileri Birimi'nden Kıdemli Danışman Dedektif Mohamed Amen, Türk Amerikan Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir ve toplum gönüllüsü İbrahim Kurtuluş cenazenin en ön saflarında yer aldı. Cenazeye katılan yakınları Musa Çetin'in genç yaşta kaybedilmesine duydukları üzüntüyü dile getirirken, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"Cenazeyi teslim aldık ve Türkiye'ye göndereceğiz"

Musa Çetin'in kuzeni Mehmet Çetin, İHA'ya verdiği röportajda yaşanan süreci tüm açıklığıyla anlattı. Mehmet Çetin, "Musa'nın yaşanan bu trajik durumdan ötürü buradayım ve olayları andan takip ettim. Şu anki son durum, Musa'nın cenazesini teslim aldık ve Türkiye'ye göndereceğiz. Yaşanan durum gerçekten çok üzücü. Yaşanan prosedürler gördünüz. Musa'nın bir intihar girişiminde bulunduğu söylendi ve bunu izledik. Gerçekten öyle olduğunu gördük. Avukatımızla beraberdik ve bundan sonraki süreçte kendileriyle beraber bu sürecin takipçisi olacağız. Bu süreç biraz daha hani gizlilikle yürütüldüğü için çok fazla detayına giremiyorum ama şunu söyleyebilirim, avukatımız gerekli işlemlere başladı ve bunu titizlikle takip ediyor" dedi.

"Bir ihmal ve gecikmeli müdahale oldu"

Mehmet Çetin, kuzeninin ölümünde ihmal bulunduğunu söyleyerek, "Evet yaşanılan bir ihmal oldu içeride, bir gecikmeli bir müdahale oldu ama Musa kuzenim, kardeşim dediğim Musa bir ihmal söz konusu olarak vefat etmiştir. Gerçekten kelimeler ağzımda artık düğümlenmiş, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu süreç biraz daha avukatın, New York Polis Departmanından isteyeceği görüntüler, yapacağı istekler doğrultusunda artık hareket edeceğiz ve bu süreç gerçekten biraz uzun sürecek. Bunun tabii ki dediğim gibi takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Davanın takipçisi olunacak"

Mehmet Çetin, olayın üzerinin örtülmemesi gerektiğini belirterek, kamuoyunun bilgilendirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Ama umuyorum en kısa sürede bu dava sonuçlanır. Görüntüleri alıp kamuoyuyla paylaşırız, herkesin içini rahatlatmış oluruz. ve bu trajik durum gerçekten bizi ciddi derecede üzdü" diye konuştu.

Cenaze namazının ardından Musa Çetin'in naaşı Türkiye'ye gönderilmek üzere uğurlandı. Çetin'in naaşı önce İstanbul'a oradan da akrabaları vasıtasıyla memleketi Ağrı'ya götürülerek defnedilecek. - NEW JERSEY