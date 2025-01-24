Muş'ta Yeni Okul İçin Protokol İmzalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde hayırsever Yılmazlar Grup ve NRT Enerji Madencilik İnşaat A.Ş. sahibi Nurettin Yılmaz tarafından yaptırılacak olan okul için protokol imzalandı.

Muş Valisi Avni Çakır öncülüğünde Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enver Kıvanç ve Bulanıklı iş adamı Nurettin Yılmaz arasında Yeni Mahalle'de inşa edilecek olan 12 sınıflı okul için protokol imzalandı. Protokol imza töreni sonrası konuşan Vali Avni Çakır, Nurettin Yılmaz'a teşekkür ederek, inşaatın kısa sürede başlayacağını kaydetti. Bu anlamlı adımın Bulanık ilçesine ve eğitim camiasına hayırlar getirmesini dileyen Vali Çakır, hayırsever iş adamına teşekkür etti.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ise iş adamı Nurettin Yılmaz'ın memleketine bir eser bırakacak olmasının örnek bir davranış olduğunu belirterek, "En güzel eser; insana, eğitime ve insan kazanmaya yönelik yapılan eserlerdir" diye konuştu.

Okul yapımını üstlenen iş adamı Nurettin Yılmaz, "Ne olursa olsun, kim yaparsa yapsın eğitime destek olmak kadar büyük bir davranış yoktur. Eğitim geleceğimizdir. Eğitimsiz toplumlar geri kalmış toplumlardır. Her konuda Bulanık insanına dokunmaya ve eğitime katkı sunmaya çalıştık ve Yeni Mahalle'de bulunan Turgut Özal Ortaokulu yerine 12 sınıflı okul yapacağız. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Başka eğitim kurumlarına da destek olmaya gayret edeceğim. Ekonomik durumu iyi olan herkesi de eğitime katkı yapmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUŞ