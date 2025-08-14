Muş'ta Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Muş'ta düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı'nda yaşlı bireylerin bakım, saygınlık, topluma katılım ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi. İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kuşaklar arası yardımlaşma ve dayanışmanın toplumun köklü değerleri arasında yer aldığını belirtti. Alpboğa, "Bizler, büyüklerimize sahip çıkmayı hem inancımızdan hem de kültürümüzden miras aldığımız kadim değerler çerçevesinde görev bilen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biliyoruz ki geçmişine değer vermeyen bir toplumun geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmesi mümkün değildir" dedi.

Alpboğa, yaşlıların toplumun hafızasını taşıyan ve ömrünü ülkesine adamış kıymetli bireyler olduğunu vurgulayarak, "Onların saygın, sağlıklı ve huzurlu yaşam sürmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumlulukla hareket ederek, aile bütünlüğü içinde üretkenliklerini koruyacak şekilde sosyal hayatla iç içe yaşamalarını sağlamak için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Muş'ta yaşlı bireyler için yürütülen hizmetlere de değinen Alpboğa, evde bakım hizmetleri, yaşlılık aylığı, yaşlı destek programı, evde sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek ve +60 Tazeleme Üniversitesi gibi faaliyetlerle yaşlıların hayatının kolaylaştırıldığını ifade etti. Bu imkanların devletin yaşlılara sunduğu desteklerin somut örnekleri olduğunu belirten Vali Yardımcısı Alpboğa, çalıştayın hedeflerini ise şöyle sıraladı:

"Yaşlılarımızın bakım, saygınlık, kendini geliştirme ve topluma katılım gibi temel ihtiyaçlarının en verimli şekilde karşılanması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, ulusal ve uluslararası projeler için ortak fikirlerin geliştirilmesi, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları arasında yaşlı refahına dair sorunların çözüm önerilerinin ve iyi uygulamaların paylaşılması."

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise, çalıştayın 1-2 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak 2. Yaşlılık Şurası'na hazırlık niteliğinde olduğunu belirtti. Kırtay, yaşlılığın hayatın kaçınılmaz bir dönemi olduğunu hatırlatarak, "Bugünün çocuk ve gençleri yarının yaşlı adaylarıdır. Yaşlılarımız, toplumsal ve kültürel değerlerimizi geleceğe taşıyan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran değerlerdir" dedi.

İslam dininin yaşlılara gösterilmesi gereken özen konusunda net uyarılar yaptığını söyleyen Kırtay, "Yüce dinimiz, 'Onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa onlara öf bile demeyin' buyruğuyla çok hassas bir sınır çizmiştir. 'Yaşından dolayı bir yaşlıya hürmet eden gence Allah yaşlılığında hürmet edecek kimseleri nasip eder' diyen bir peygamberin ümmeti olarak büyüklerimize gereken değeri sadece sözlerimizle değil, davranışlarımızla ve uygulamalarımızla da göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Kırtay, Muş'ta 24 bin 503 yaşlının bulunduğunu belirterek, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" anlayışıyla bu kıymetli bireylere hizmet etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi. Yaşlıların özellikle aileleri yanında desteklenmesini önemsediklerini belirten Kırtay, aile bütünlüğünü ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Kırtay, aktif yaşlanma stratejilerinin belirlenmesini önemli bir gündem maddesi olarak değerlendirdiklerini vurguladı. "Yaşamın erken dönemlerinden başlayarak toplumda bu konudaki farkındalığın ve aktif yaşlanma kültürünün oluşmasını, her yaşın nitelikli ve sağlıklı geçmesi için hayati bir unsur olarak görüyoruz" diyen Kırtay, bu çalıştayın yaşlı refahına yönelik politikalara yön verecek fikirlerin ortaya konmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Farklı başlıklardaki oturumlarla gün boyunca devam eden çalıştaya kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ