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Muş'ta Varto Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi programı düzenlendi

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Muş'ta Varto Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Varto ilçesinde Yeni Merkez Camii'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasının ardından Müftü Fatih Arslan vaaz verdi. Arslan, "Kadir Gecesi, kadri ve değeri olan bir gecedir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize inmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim bu gecede inmeye başladığından dolayı bu gecenin kıymeti daha fazladır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 'Biz Kur'an-ı Kerim'i bu gecede indirdik. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.' Bu gecede melekler ve Cebrail Aleyhisselam akın akın her iş için yeryüzüne inerler. Bu gece şafak vakti tan yeri vaktine kadar selamet ve esenlik vardır. Allah bir daha Müslümanlara afet ve herhangi bir sıkıntı vermesin. Allah tüm Müslümanları korusun. Bugün maşallah camimiz dolu idi. Özellikle çocuklarımız yoğun ilgi gösterdiler. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlarım" dedi.

Program, imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardından kılınan yatsı ve teravih namazıyla sona erdi. Hayırseverler getirdikleri hayırları dağıttılar. Programa, İlçe Müftüsü Fatih Arslan ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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