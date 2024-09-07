Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Uluslararası Onkoloji Günleri'nde Kansere Dikkat Çeken Yürüyüş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri kapsamında 10 ülkeden gelen 350 gönüllü, müzik eşliğinde dans edip halay çekerek kanserde erken teşhise dikkat çekti. Yürüyüşe Vali Yardımcısı, akademisyenler, kanser hastaları ve vatandaşlar da katıldı.

"11. Uluslararası Onkoloji Günleri" çerçevesinde 10 ülkeden Muş'a gelen 350 gönüllü, müzik eşliğinde dans edip halay çekerek kanserde erken teşhise dikkat çekti.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden ve il dışından gelen gönüllüler, meme kanserine dikkati çekmek için istasyon caddesi üzerinde yürüyüş düzenledi. Pembe bayrak sallayan gönüllü gençler, şarkılar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Onkoloji Günleri'nin çok yoğun geçtiğini belirterek, "Farkındalık oluşturmak için Millet Bahçesi önüne kadar yürüyüş yaptık. Muş halkımızdan çok yoğun bir katılım oldu. İnşallah bir sonraki yıl daha hareketli ve güzel bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Gençlerimiz 7'den 70'e herkes burada. Allah kimsenin başına vermesin ama erken teşhis tanısı önemli ve vatandaşınıza da duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Salih Yüce ise düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri'ne 10 ülkeden yaklaşık 350 kişinin katıldığını belirtti. Her yıl farklı konu ele aldıklarını ifade eden Yüce, "Onkoloji Günleri'nde meme kanseri, akciğer kanseri ve jinekolojik kanser konusu ele alındı. Programının ilk günü genellikle kansere karşı farkındalık yürüyüşü yapıyoruz. Bugün yaptığımız yürüyüşün sonunda da müzik dinletisi etkinliği oldu. Yürüyüşe katılanları minik bir müzik keyfi sunduk" ifadelerini kullandı.

Müzik etkinliği ile yürüyüş sona erdi.

Düzenlenen yürüyüşe, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler, kanser hastaları, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sağlık Güncel Yerel Müzik

Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Acil iniş yapan Hindistan uçağında korkulan olmadı

 Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'dan 'BB-'ye yükseltti

Piyasalar merakla bekliyordu! Fitch, Türkiye kararını açıkladı

 CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP'nin "tüzük" kurultayından karar çıktı
Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

Son anketteki sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
7 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Eylül Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fas Gabon maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fas Gabon geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Akkaya kimdir? Hakan Akkaya kaç yaşında, nereli, branşı ne? Arda Güler Fenerbahçe'ye mi geliyor? Arda Güler dönüyor mu? Galler Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galler Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakim Ziyech Fas Gabon panenka gol izle! Enes Ünal Milli Takımda neden yok, sakat mı? Hakan Çalhanoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu kadroda yok mu? Galler Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title