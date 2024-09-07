Muş'ta Uluslararası Onkoloji Günleri'nde Kansere Dikkat Çeken Yürüyüş

"11. Uluslararası Onkoloji Günleri" çerçevesinde 10 ülkeden Muş'a gelen 350 gönüllü, müzik eşliğinde dans edip halay çekerek kanserde erken teşhise dikkat çekti.

Muş'ta Genç Birikim Derneği tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Onkoloji Günleri" çerçevesinde dünyanın farklı ülkelerinden ve il dışından gelen gönüllüler, meme kanserine dikkati çekmek için istasyon caddesi üzerinde yürüyüş düzenledi. Pembe bayrak sallayan gönüllü gençler, şarkılar eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Onkoloji Günleri'nin çok yoğun geçtiğini belirterek, "Farkındalık oluşturmak için Millet Bahçesi önüne kadar yürüyüş yaptık. Muş halkımızdan çok yoğun bir katılım oldu. İnşallah bir sonraki yıl daha hareketli ve güzel bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Gençlerimiz 7'den 70'e herkes burada. Allah kimsenin başına vermesin ama erken teşhis tanısı önemli ve vatandaşınıza da duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Salih Yüce ise düzenlenen 11. Uluslararası Onkoloji Günleri'ne 10 ülkeden yaklaşık 350 kişinin katıldığını belirtti. Her yıl farklı konu ele aldıklarını ifade eden Yüce, "Onkoloji Günleri'nde meme kanseri, akciğer kanseri ve jinekolojik kanser konusu ele alındı. Programının ilk günü genellikle kansere karşı farkındalık yürüyüşü yapıyoruz. Bugün yaptığımız yürüyüşün sonunda da müzik dinletisi etkinliği oldu. Yürüyüşe katılanları minik bir müzik keyfi sunduk" ifadelerini kullandı.

Müzik etkinliği ile yürüyüş sona erdi.

Düzenlenen yürüyüşe, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler, kanser hastaları, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ