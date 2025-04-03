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Muş'ta Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Muş'ta Otizm Farkındalık Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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Muş'un Varto ilçesinde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında, otizmli bireyler ve aileleri ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, otizmli bireylerin toplumda daha fazla yer alması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Muş'un Varto ilçesinde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireyler ziyaret edildi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri, farkındalık oluşturmak amacıyla ilçedeki otizmli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde otizm konusunda bilgilendirme yapılarak ailelerin talepleri dinlendi.

Otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için çalışmaların devam edeceğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, "Otizm, erken tanı ve doğru eğitimle bireylerin topluma kazandırılabileceği bir farklılıktır. Bizler de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında ilçemizdeki otizmli bireylerimizi ve ailelerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Amacımız, otizmli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak ve ailelerine destek olmaktır. Bu kapsamda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Farkındalıkla ve anlayışla yaklaştığımızda, otizmli bireylerin hayatlarını daha yaşanabilir kılabiliriz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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