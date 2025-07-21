Muş'ta Şehit Öğretmen Anısına Çocuk Parkı

Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği, Muş'un Üçsırt köyünde şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adına kurduğu çocuk parkıyla köy çocuklarının yüzünü güldürdü.

Muş'un Üçsırt köyünde yaşayan çocuklar, yeni oyun parkına kavuştu. Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği, köye şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adına çocuk oyun parkı kurdu. Köy çocuklarının güvenli ve keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği alan oluşturmak için kurulan park, köy halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği Başkanı Tarık Okçu, parkın çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak ve onlara mutlu bir gelecek sunmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Okçu, "Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği olarak 10 yıldır gönüllü, son 4 yıldır ise resmi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 60 köyde çocuklarımız için projeler hayata geçirdik. Bu projelerdeki temel amacımız, çocuklarımızı sosyal açıdan güçlendirmek ve aynı zamanda şehitlerimizin adını yaşatmak. Bugün de şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adına Muş'un Üçsırt köyünde bir oyun parkı açtık. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Bölgeyi seviyoruz ve burada daha fazla proje yapmayı istiyoruz" dedi. - MUŞ