Muş'ta 300 karateciden öğretmenlerine anlamlı sürpriz

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların ardından Muş'ta karate eğitimi alan 300 öğrenci, kuşak töreninde öğretmenlerine pankart ve güllerle anlamlı bir sürpriz yaptı.

Muş'ta karate eğitimi alan 300 öğrenci ve velileri, son günlerde yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla öğretmenleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu'na anlamlı bir sürpriz hazırladı. Kuşak terfi töreninde bir araya gelen öğrenciler, açtıkları pankartlarla toplumsal duyarlılık mesajı verdi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen karate kurslarına katılan 7-18 yaş aralığındaki 300 sporcu, Muş Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuşak terfi töreninde büyük heyecan yaşadı. Tören sırasında öğrenciler, "Öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür" yazılı pankartlar açarak öğretmenlerine olan saygılarını ifade etti.

Ellerinde güllerle öğretmenlerinin karşısına çıkan öğrenciler, sevgi ve vefa örneği sergilerken, veliler de bu anlamlı anlara eşlik etti. Program, sporcuların sergilediği karate gösterileriyle renklenirken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Kuşak terfi belgelerini alan sporcular, bir üst seviyeye geçmenin mutluluğunu yaşarken, ailelerde o anlara tanıklık etti.

Karate antrenörü Yakuğ Ferhatoğlu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, yaşananların kendilerini derinden etkilediğini ifade etti. Ferhatoğlu, "Ancak hayat devam ediyor ve biz de bu yaşananlardan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Burada çocuklarımızı eğitirken öncelikli hedefimiz, onların iyi birer birey olarak yetişmelerini sağlamak. Karate branşının bu anlamda en etkili ve en güzel sporlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bugün yaklaşık 300 sporcumuz için kuşak töreni düzenledik. Dört aylık eğitim sürecinin ardından sporcularımız beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi ve kahverengi kuşaklara terfi etti. Tören sırasında bizim haberimiz olmadan velilerimiz ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan sürprizle karşılaştık. Bu anlamlı jest karşısında gerçekten çok duygulandık. Yapılan bu sürpriz, verdiğimiz emeğin karşılığını almak açısından bizim için çok kıymetliydi. Hem biz hem de öğrencilerimiz duygusal anlar yaşadık. Bu vesileyle tüm velilerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. İnsan emeğinin karşılığını görmek gerçekten çok güzel. Bugün bunun en güzel örneklerinden birini yaşadık" dedi.

Karate antrenörü Aydan Ferhatoğlu, düzenlenen törende kendileri için çok anlamlı bir sürprizle karşılaştıklarını belirterek, "Bizim için çok anlamlı bir sürpriz oldu. Gerçekten çok duygulandık, böyle bir şey beklemiyorduk. Ailelerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Burada çocuklarımıza sadece spor öğretmiyoruz; aynı zamanda ahlaki değerleri de kazandırmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz iyi bireyler yetiştirmek. Sporun, ahlaki eğitimle birlikte daha başarılı olacağına inanıyoruz. Biz sadece sporcu kazanmıyoruz, dışarıdaki öğrencileri de kazanmaya çalışıyoruz. Bugün 300 sporcu katıldı buraya, çok duygulandık. Tabii günden güne Muş'ta karate büyüyor, daha da büyüyor. İnşallah daha çok büyüteceğiz, daha çok yayacağız, daha çok sporcu kazanacağız" şeklinde konuştu.

Öğretmenlerine sürpriz yapan öğrencilerden Asude Elif Doğan, "Ayda ve Yakup hocamızı çok seviyoruz. Gündemde yaşanan olaylardan dolayı bugün kendilerine bir sürpriz hazırladık. Öğretmenimizi gerçekten çok seviyoruz. Onlar yıllardır bizi yetiştirmek için büyük emek veriyorlar. Öğretmene el kaldırılmaz, öğretmenin eli öpülür" ifadelerini kullandı. - MUŞ

