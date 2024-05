Muş'ta 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı

MUŞ - Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temasıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Aile Haftası çerçevesinde çeşitli programlar düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş yapıldı. Muş Valiliği önünde başlayan yürüyüşte ailenin öneminin ifade edildiği pankartlar açılarak Atatürk Çocuk Parkı önüne kadar devam etti.

Türk milletinin en büyük gücünün sağlam aile yapısı olduğunu söyleyen Muş Valisi Avni Çakır, "Büyüklerimiz için hep büyük çınarlarımızı diyoruz ya, çınar demek güç demek, sağlamlık demek, uzun ömür demek. İşte Türk aile yapısı da, toplumumuzun aile yapısı da aynı bu şekildedir. Hayatımızın değişik evrelerinde, hayat şartlarımızı farklı kulvarlara sokuyoruz. Ailemizin yanında ergenlik çağına geldikten sonra, büyüdükten sonra artık her şeyi biz biliyoruz moduna geçiyoruz ve hayat bizi eğitim, evlilik, ticaret gibi farklı sebeplerle farklı alanlara savuruyor. Ailemizden ayrılık süreci başlıyor. Daha sonra bakıyoruz yaslanacağımız o ulu çınarlardan uzak kalmışız, artık 30-35 gibi yaşlarda tekrar koşarak o ulu çınarların gölgesine giriyoruz. Bu hepimizin başına gelir. Hayatımızın belli evrelerinde ailemizden uzak olsak da, onların desteğini, ilgisini, yardım ve gölgesine de her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Yaşınız, konumunuz ne olursa olsun, istersek vali, bakan, asker, polis ne olursak olalım hiç fark etmez, herkes ailesinden hayatın her aşamasında destek görür. Gençlere sesleniyorum, ailenin anlamını çok ciddi kavramamız gerekiyor. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Ailelerimizin dirliğini, birliğini güçlü kılsın. Eğer mutsuzsan, üzgünsen annenin-babanın yanına koşacaksın. Çünkü onlar seni hiçbir zaman bırakmaz. Hayatımızda değişik değişik dostumuz ya da ailemize yakın gördüğümüz arkadaşlarımız, dostlarımız olabilir. Gerçekten onlar da kıymetli, ailemiz kadar değil tabi ama ailenin yeri bambaşkadır. Arada kırgınlıklar, küskünlükler olabilir ama bunların hepsi de geçici şeylerdir. Bizim gücümüz bunların hepsini aşacaktır. Acı günde, tatlı günde bir araya gelen çok güçlü bir aile yapısı var. Ben buraya atandığımda şaşırdım. Vatandaşımızın cenaze töreninde binlerce insanın katılımıyla taziye gerçekleşiyor. Düğünde, sünnetinde yine binlerce insanın katılımıyla mutluluklar paylaşılıyor. Bu bir güçtür, dayanışmadır, sağlam bir toplumun göstergeleridir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Milli Eğitim Müdürü Enver kıvanç, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.