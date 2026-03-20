Hasköy'de bayram geleneği sürüyor: Çocuklar kapı kapı şeker topladı

Muş'un Hasköy ilçesinde Ramazan Bayramı'nın en renkli geleneklerinden biri olan şeker toplama geleneği bu yıl da sürdürüldü. Bayram sabahının erken saatlerinde mahallelerde bir araya gelen çocuklar, kapı kapı dolaşarak hem bayramlaştı hem de şeker ve çikolata topladı. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklar, ellerindeki poşetleri kısa sürede doldururken, mahallede renkli görüntüler oluştu. Geleneksel olarak sürdürülen şeker toplama, çocukların en çok sevdiği bayram alışkanlıkları arasında yer aldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı