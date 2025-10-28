Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Düzenlendi

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Muş Valisi Avni Çakır ve Garnizon Komutanı Kurmay Hava Pilot Albay Mehmet Emin Okutkan, Atatürk büsütüne çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunduğu törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa ve Cihat Abukan, kamu kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kutlama programı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında il genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. - MUŞ