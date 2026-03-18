Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı

Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Muş Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen programda şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Program, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği programda, İl Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından dua edildi. Saygı atışının ardından Muş Valisi Avni Çakır, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti. Törenin ardından İmam Şafii Camii'nde şehitler için mevlit okutularak dualar edildi. Program, vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.

Törene Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Adalet Komisyonu Başkanı Ekrem Hilmi Tarçın, kurum amirleri, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
