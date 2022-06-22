Muratpaşa'da Korkmaz Tedik Barış Parkı Açıldı

Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden 104 isimden biri olan Korkmaz Tedik'in adını taşıyan Barış Parkı, Antalya Muratpaşa'da törenle açıldı. Açılışta Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, "Korkmaz, mesai arkadaşımız Zöhre Tedik'in biricik evladıydı. Ama o gün Korkmaz da tıpkı 104 insanımız gibi hepimizin evladı, kardeşi oldu" dedi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından 10 Ekim 2015'te Ankara Garı saldırısında hayatını kaybeden 104 isimden biri olan Korkmaz Tedik'in adının verildiği Barış Parkı törenle açıldı.

Fener Mahallesi'ndeki parkın açılışına, Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, çok sayıda siyasi parti ve sendikalardan temsilciler katıldı. Açılışta, Tedik ailesinin yakınları da yer aldı.

Başkanvekili Hüseyin Sarı, açılışta yaptığı konuşmada, Korkmaz Tedik'in Muratpaşa Belediyesi çalışanlarından Zöhre Tedik'in evladı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"10 Ekim 2015'te anayasal haklarını kullanan binlerce insanımız gibi o da Ankara Garı'ndaydı. Patlayan bombalar Kormaz'la birlikte 104 insanımızı bizden kopardı. İşte o gün, Korkmaz tıpkı 104 insanımız gibi hepimizin evladı, kardeşi oldu. Antalya'mız için her zaman barışın, kardeşliğin ve insanca bir yaşamın sembolü olacak Korkmaz Tedik evladımızı bir kez daha saygıyla anıyorum. Ölümün yüreklerde çok az yer tuttuğu günlerin özlemiyle, Korkmaz Tedik Barış Parkı'nın Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Korkmaz Tedik'in 39'uncu doğum gününde düzenlenen açılış töreni, Emek Partisi Genel Başkanı Akdeniz ve 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci, anne Zöhre Tedik ve baba Erdoğan Tedik'in konuşmalarıyla devam etti. Açılışta, Tedik'in doğum günü pastası çocuklarla birlikte kesildi.

ANKA / Yerel