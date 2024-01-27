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Muratpaşa Belediyesi 6. Yörük Çalıştayı Başladı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yörük kültürünün önemine vurgu yaparak, hoşgörü, saygı, sevgi gibi değerlerin Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu belirtti. Yörük Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde başladı ve birçok Yörük derneğini bir araya getirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6'ncı Yörük Çalıştayı'nın açılış konuşmasında, Yörük kültürünün hoşgörü, saygı, sevgi, iyi bağlar ve toplumsal denge kurmak, doğaya saygı gibi değerlerine Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu belirterek, "Makul bir diplomasi, üretken ve verimli olmak, bağımlı olmamak, bağımsız olmak, yenilikler yapmak, yeniliklerle yaşamak. En çok ihtiyacımız olan şey, Yörüklerde en çok olan şey" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'yemek kültürü' temasıyla 6'ncısını düzenlendiği Yörük Çalıştayı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde başladı. İki gün devam edecek çalıştay, Türkiye'nin birçok ilinden 209 Yörük derneğini buluşturdu.

"AYRIŞMAK KOLAY"

Başkan Uysal, çalıştayın açılış konuşmasında, bu çalıştayın aynı zamanda bir toy olduğunu söyledi. Uysal, "Bir araya geldiğimiz, birbirimizin gözünün içine baktığımız, kucakladığımız, birbirimize sarıldığımız her an bizim için toydur" dedi.

Toplumların farklarını bir kenara bırakıp ortak paydalar üzerinden gelişip şekillendiğini belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrışmak dünyanın en kolay işi. Ama ortak paydayla hareket edip birlikte büyük bir toplum oluşturabilmek, ulus olabilmek, millet olabilmektir önemli olan. Dünyada gelişmiş bütün topluluklar, millet olabilmiş topluluklar, ayrışmış topluluklar değil. Bizim Yörük kültürünün üzerinde çok durmamızın nedeni bizim geleneksel yaşam şeklimizi, bizi bir araya getiren temel duruşu hatırlatabilmek. Buradan geleceğe aktaracağımız değerleri hatırlamak, hatırlatmak."

"YÖRÜK İKİNCİLİĞİ KABUL ETMEZ"

Bu değerlerin başında hoşgörü, saygı, sevgi, iyi bağlar ve toplumsal denge kurmanın 'mülkiyet arsızlığının' önüne geçmenin, doğaya saygının geldiğinin altını çizen Başkan Uysal, "Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok ihtiyacı olan şeyler bunlar. Makul bir diplomasi, üretken ve verimli olmak, bağımlı olmamak, bağımsız olmak. Yenilikler yapmak, yeniliklerle yaşamak. En çok ihtiyacımız olan şey, Yörüklerde en çok olan şey" diye konuştu.

Türkiye'nin bugün kişi başı milli gelirde dünyada ilk 70'te yer almadığını dile getiren Başkan Uysal, bunun daha iyi bir noktaya ancak Yörük'ün o rekabetçi yapısıyla ulaşılabileceğinin de altını çizdi. Uysal, "Yörük, ikinciliği kabul etmez. Bırak ilk yetmişi" dedi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen çalıştayın Türkiye'yi birleştiren ve geleceğine yön veren bir katkı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Bu yolda katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim" diyerek, konuşmasını tamamladı.

PANELLE DEVAM ETTİ

Çalıştay, Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından, moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi'nden Prof Dr. Abdullah Karaman'ın yaptığı 'Yörüklerde yemek kültürü' başlıklı panelle devam etti. Panelde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meral Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Esra Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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