Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Elmalılı Seçmenden Katılıma Destek Sözü Aldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı’nın Akçay Mahallesi’nde gece saatlerinde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminin yapılacağı 28 Mayıs Pazar gününe kadar vatandaşlardan, daha önce oy vermemiş ya da sandığa gitmemiş 3 kişiyi ikna etme sözü aldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Elmalı'nın Akçay Mahallesi'nde gece saatlerinde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminin yapılacağı 28 Mayıs Pazar gününe kadar vatandaşlardan, daha önce oy vermemiş ya da sandığa gitmemiş 3 kişiyi ikna etme sözü aldı.

Başkan Uysal, Elmalı'nın Akçay Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. tur seçimine ilişkin konuştu. Uysal'a ziyaretinde; CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, Saadet Partisi İlçe Başkanı Halil Şahin, DEVA Partisi İlçe Başkanı Onur Taş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Selçuk Deveci, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Ünal ve Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz eşlik etti.

Başkan Uysal'ın ilçedeki ilk durağı Akçay Mahallesi oldu. Müstahsiller Kahvesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen buluşmada Uysal, Antalya'nın turizm ve tarımsal ihracatta ülke ekonomisine verdiği katkının karşılığını alamadığını söyledi. Başkan Uysal, "Antalya'da otoban mı var? Antalya'da uluslararası standartlarda otoyol mu var? Antalya'yı Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e bağlayan hızlı tren hatları mı var" diye sordu.

Başkan Uysal, Antalya'nın hakkını alması için pazar günü yapılacak seçimlerde tercihin doğru yapılmasını gerektiğini belirterek, herkesten her bir gün için daha önce oy vermemiş ya da sandığa gitmemiş 3 kişiyi seçimlerde oy kullanmak için ikna etme sözü aldı.

Başkan Uysal, Akçay'ın ardından Yuva Mahallesi'ne geçti. Mahallenin kahvehanesindeki buluşmaya Yuvalılar ilgi gösterdi. Uysal, burada yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

"Nereden para kazanıyoruz? En büyük ikinci gelirimiz, hata/noksan payı diye bir kalem. 26 milyon dolar oradan geliyor. Hata, noksan payı şu demek: 'Hesaplarda bir para var ama nereden geldiği belli değil.' Ama nereden geldiği belli. Google'a 'Varlık Barışı' diye yazın nereden geldiğini anlarsınız. Yurtdışından gelen döviz, bir kereye mahsus yüzde 1 vergi ödüyor sonra pirüpak. Helal mi haram mı önemi yok. O para sisteme giriyor."