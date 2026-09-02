Munzur Vadisi Milli Parkı Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Doğal zenginliği, binlerce endemik bitki türüyle Türkiye'nin en yüksek biyoçeşitliliğine sahip Munzur Vadisi Milli Parkı, sadece ulusal değil, küresel ölçekte eşsiz bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Tunceli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Barış Yıldırım, "Dünyanın ilk milli parkı olan Yellowstone, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan çok daha büyük olmasına rağmen buradan daha az tür içermektedir. O milli park şu an Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alırken, Munzur Vadisi'nin de kriterleri fazlasıyla karşıladığı için Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması gerekmektedir" dedi.

Munzur Havzası sınırları dahilindeki Munzur Vadisi Milli Parkı doğal ve endemik bitki çeşitliliği nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından 21 Aralık 1971'de 42 bin hektarlık bölümüyle milli park ilan edildi.

Milli park, farklı yükselti ve mikroklima özellikleri sayesinde çok sayıda bitki ve hayvan türüne yaşam alanı sunuyor. Resmi verilere göre milli parkın florasında 1518 bitki taksonu bulunurken, bunların 227'si Türkiye'ye özgü endemik türlerden, 43'ü ise Munzur Dağları'na özgü türlerden oluşuyor. Munzur Vadisi'nin önemi yalnızca bitki çeşitliliğiyle sınırlı değil. Milli park, çok sayıda memeli, kuş, sürüngen ve sucul canlı için de önemli bir yaşam alanı oluşturuyor.

"BEŞ AYRI ALT EKOSİSTEME SAHİP"

Munzur ekosisteminin akarsu, orman, kaya, mera ve bozkır olmak üzere beş ayrı alt ekosistem barındırdığını belirten Tunceli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Barış Yıldırım, "Ülkemizde bulunan 48 milli park arasında bitki ve yaban hayatı çeşitliliği bakımından en yüksek türlere sahip alan Munzur Vadisi Milli Parkı'dır. Yapılan envanter çalışmalarında 2 bin 250'nin üzerinde bitki çeşidi saptanmış olup bunların beşte biri endemiktir. Bölgede yüksek miktarda yaban hayatı ekolojisi, habitatları ve canlı türleri bulunmaktadır" dedi.

"ZENGİN YABAN HAYATINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Milli Park'ta, Bern Sözleşmesi Ek-2 listesine göre kesin koruma altında olan canlı türlerinin olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bölgede nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, su samuru, ayı, tilki, kaya kartalı ve ur kekliği gibi türler habitat buluyor. Munzur Vadisi Milli Parkı'nın temel kaynak değeri olan Munzur Nehrinde, dünyada sadece burada habitat bulan endemik Munzur Ala'sı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ İÇİN YETERLİ KRİTERLERİ KARŞILIYOR"

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın dünya kültürel ve doğal mirasın korunmasına dair sözleşme hükümlerine göre Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alması gerektiğini ifade eden Barış Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir alanın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girebilmesi için Dünya Kültür Mirası Komitesi'nce belirlenen 10 kriterden birini karşılaması yeterliyken, Munzur bu kriterlerin 6'sını karşılayan bir milli parktır. Dünyanın ilk milli parkı olan Yellowstone, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan çok daha büyük olmasına rağmen buradan daha az tür içermektedir. O milli park şu an Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alırken, Munzur Vadisi'nin de kriterleri fazlasıyla karşıladığı için Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA