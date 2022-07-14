HÜSNİYE KARAKOYUN

Tunceli Belediyesi ile Yay-Koop ortaklığıyla düzenlenen 'Munzur Kitap Günleri' başladı. 84 yayınevinin katılacağı açıklanan ve "Kitapla Yaşa, Kitapla Yaşat" sloganıyla düzenlenen Munzur Kitap Günleri 7 gün boyunca devam edecek.

Tunceli merkezdeki Yeraltı Çarşısı üzerinde 13- 20 Temmuz arasında düzenlenecek etkinliğin açılış konuşmasını Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu yaptı.

"PEK ÇOK YAZARI, SUSTURMAK, SİNDİRMEK İÇİN CEZA KANUNUNUN ÇEŞİTLİ MADDELERİ KULLANILIYOR"

Tuncelilerin okuma-yazma oranına vurgu yapan Maçoğlu şunları söyledi;

"Günümüz dünyasında bir yandan, çeşitli teknolojik gelişmelerle bilgiye erişim oldukça kolaylaştı. Diğer yandan ise korkunç bir bilgi kalabalığı söz konusu. Ayrıca ifade özgürlüğü, yazarlar ve kitaplar üzerinde uygulanan pervasız baskılar sürüyor. Kitapları yasaklamak, yakmak, yazarları öldürmek, hapse atmak, sürgüne göndermek gibi uygulamalar hiç de yabancı olmadığımız konular. Pek çok yazarı, susturmak, sindirmek için ceza kanununun çeşitli maddeleri kullanılıyor. Onlarca yazar ve gazeteci mahkemelerde yargılanıyor, mahküm ediliyor. Bu ortamda artık sadece okumak yetmiyor arkadaşlar. Okuduğunu eleştiri süzgecinden geçirmek gerekiyor."

TÜRKİYE'DE EN ÇOK KİTAP OKUYAN ŞEHİRLER ARASINDA İLK SIRADA

Bireysel gelişim ile birlikte toplumsal gelişim için de okuma kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Maçoğlu, " Dersim'de bu kültürün olumlu bir seyirde olduğunu biliyoruz. Yapılan kimi çalışmalarda Dersim, Türkiye'de en çok kitap okuyan şehirler arasında ilk sırada yer alıyor. Araştırmalara göre Dersim'de en sevilen yazarlar arasında Muzaffer Oruçoğlu, Mehmet Uzun, Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal gibi yazarlarımız bulunuyor. Ancak ne yazık ki Dersim'de bugüne dek kitap günleri düzenlenmiş değil. Bu bakımdan bizler Dersim halkını ilk kez kitap günleri ile buluşturmanın mutluluğunu duyuyoruz. Tüm Dersim halkına keyifli okumalar diliyoruz" dedi.

"YAYINCILAR DA EKONOMİK KRİZDEN NASİBİNİ FAZLASIYLA ALIYOR"

İnsanın var oluş ve ilerleme sebebi olan kültürü oluşturmak adına bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu söyleyen Yayıncılar Kooperatifi Başkanı Elif Akkaya, "Türkiye bugün çok büyük bir ekonomik kriz içerisinde, yayıncılar da ekonomik krizden nasibini fazlasıyla alıyor. Dersim yüzyıllardır diliyle, kültürüyle, doğasıyla direnen ve bu direnişiyle de ülkede okuma yazma oranı en yüksek şehir olması nedeniyle burada olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Açılış etkinliğinde 'Hapisteki Yazarlardan Mektup Var' başlığıyla yapılan panelde Tayfun Kahraman, Alp Altınörs, Resul Sarıgül ve Cengiz Sinan Çelik'in mektupları okundu. Gültan Kışanak'ın mektubunun ise hapishane yönetiminin engellemeleri nedeniyle etkinliğe ulaştırılamadığı açıklandı. Bunun yerine Gülten Kışanak'ın 'Kürt Siyasetinin Mor Rengi' isimli kitabının önsözünden bir pasaj okundu.

"BİZ HALA ORTA ÇAĞ ARIZASI İLE BAŞ BAŞA VE MÜCADELE EDİYORUZ"

Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da 'Türkiye Nereye Gidiyor' konulu panelde konuştu. Gazeteci Yanardağ, Türkiye'nin durumuna dair "Biz hala Orta Çağ arızası ile baş başa ve mücadele ediyoruz" tanımlamasını yaptı. Cumhuriyet öncesi ve sonrası tartışmalarına da atıfta bulunan Yanardağ, Türkiye'nin bugünkü durumunu değerlendirirken, çeşitli filozoflardan alıntılar yaptı. Yanardağ, "Ülkede zaman zaman sokak röportajlarında vatandaşın 'Yandık, bittik, tarım bitti' şeklindeki cümlelerine rağmen, 'Oyunu kime vereceksiniz?' sorusuna ise 'Ak Parti' diye yanıt veriyor. Sanırsınız ki bu pahalılığı Mars'tan, Venüs'ten gelenler yapmış. Pazarda alışverişe gelmiş kadın pahalılıktan CHP'yi sorumlu tutuyor. Anlaşılır şey değil" dedi.

ANKA / Yerel