SİVAS (İHA) - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta lokma dağıtıldı

SİVAS Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 13. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta lokma dağıtıldı.

BBP Sivas il ve ilçe teşkilatları tarafından vefatının 13. Yıl dönümünde merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına kentte lokma ikramında bulunuldu. İlk olarak tarihi kent meydanında Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı. Öğle namazının ardından ise BBP kadın teşkilatları tarafından şehitlerin ruhları için lokma ikramı yapıldı. Etkinliğe BBP İl Başkanı Ahmet Polat, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"Mart ayı Sivas'ta hüzün ayı"

BBP Sivas İl Başkanı Polat etkinlikte yaptığı konuşmada, "Mart ayı bizim için hüzün ayı. Camiamız 25 Mart ile 30 Mart tarihleri arasını Şehitler haftası olarak anıyor. Sivas'ta da bir dizi etkinliklerimiz var. Bugün de burada kadın teşkilatlarımız, şehitlerimizin ruhları için lokma ikramında bulunuyor" dedi.