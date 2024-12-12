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Muharrem İnce'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza

Muharrem İnce'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza, 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP Yalova Milletvekili olduğu 7 Ocak 2018'te partisinin Balıkesir'de gerçekleştirilen etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan dava açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Dava süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın katılma talepli dilekçesi 11 Nisan 2022'de kabul edildi. Ardından Aydın, İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçeyi hakimliğe sundu. 14 Mart 2023'te görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçeyi okuyarak davayı erteledi.

7 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Davanın bugün görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, 'kamu davası' olarak devam eden davada sona gelindiğini belirterek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildiğini, cezanın 7 bin TL adli para cezasına çevrildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
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