Muharrem İnce: "Tayyip Erdoğan, 'Kapı Gıcırtısında Oynayanlar Memleketi Yönetemez' Diyor, Bana Söylüyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir’de; “Tayyip Erdoğan, ‘Kapı gıcırtısında oynayanlar memleketi yönetemez’ diyor, bana söylüyor. Sen, bu memleketi 21 senede batırdın batırdın. Doları 1.60’dan aldın, 20 TL'ye çıkardın. Buğdayın anavatanı Türkiye, dışardan buğday alıyor. Tarımı bitirdin. Kıymanın kilosu olmuş 350 TL. Soğan lüks yiyecek olmuş. Emekliler geçinemiyor. Sokaklarda sığınmacı dolu. Merkez Bankası’nın kasasını boşaltmışsın. Sen memleketi batırdın. Gençlerin yaşama sevincini yok ettin. Umutlarını hayallerini yok ettin. Gençler bugün yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Bırak çocukların yaşama sevinci olsun. Bırak çocuklar dans etsinler. Bırak çocuklar gülsünler” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir'de; "Tayyip Erdoğan, 'Kapı gıcırtısında oynayanlar memleketi yönetemez' diyor, bana söylüyor. Sen, bu memleketi 21 senede batırdın batırdın. Doları 1.60'dan aldın, 20 TL'ye çıkardın. Buğdayın anavatanı Türkiye, dışardan buğday alıyor. Tarımı bitirdin. Kıymanın kilosu olmuş 350 TL. Soğan lüks yiyecek olmuş. Emekliler geçinemiyor. Sokaklarda sığınmacı dolu. Merkez Bankası'nın kasasını boşaltmışsın. Sen memleketi batırdın. Gençlerin yaşama sevincini yok ettin. Umutlarını hayallerini yok ettin. Gençler bugün yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Bırak çocukların yaşama sevinci olsun. Bırak çocuklar dans etsinler. Bırak çocuklar gülsünler" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir'de, esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi. İnce, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan geçen gün diyor ki; 'Kapı gıcırtısında oynayanlar memleketi yönetemez' diyor, bana söylüyor. Sen, bu memleketi 21 senede batırdın batırdın. Doları 1.60'dan aldın, 20 TL'ye çıkardın. Buğdayın anavatanı Türkiye, dışardan buğday alıyor. Tarımı bitirdin. Kıymanın kilosu olmuş 350 TL. Soğan lüks yiyecek olmuş. Emekliler geçinemiyor. Sokaklarda sığınmacı dolu. Merkez Bankası'nın kasasını boşaltmışsın. Sen memleketi batırdın. Gençlerin yaşama sevincini yok ettin. Umutlarını hayallerini yok ettin. Gençler bugün yurt dışına gitme hayalleri kuruyor. Bırak çocuklar yaşama sevinci olsun. Bırak çocuklar dans etsinler. Bırak çocuklar gülsünler.

Türkiye'yi iki kampa ayırdılar. Cumhur İttifakı, Millet ittifakı. Cumhur İttifakı'ndan HÜDAPAR başkanı diyor ki; Türk bayrağı, Türkiye bayrağı olsun. Türkiye'nin bayrağı olsun. Millet İttifakı'ndaki Ali Babacan da Türklük tanımını tartışıyor. Anayasanın ilk dört maddesinin tartışıyor. Arkadaşlar onun için Memleket Partisi var. Biz onun için 'Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' diyoruz.

Geçenlerde Davutoğlu açıklıyor: 'Ben' diyor, 90 yaşındaki halamı da ikna edemedim CHP'ye oy vermeye. Babacan da diyor ki: Bizim tabanımızın hepsi CHP'ye oy vermeyecek. Bunu CHP'ye anlattık diyor. Bu şu demek. Biz sizin listelerinizde yerimizi aldık. Güzel sıralar verdiniz bize. Nasıl olsa, biz CHP'lilerin oyları ile seçileceğiz. Biz de size oy vermeyeceğiz. Bunu demek istiyorlar. Yani 77 kişi; Gelecek'li, Saadet'li, DEVA'lı 77 kişi CHP listelerinde. Oy benim CHP'li kardeşlerim. Yıllarca birlikte mücadele ettik. Yani şimdi bana partiden ayrıldı diye kızıyorsunuz, kızın hakkınızdır. Bir şey demiyorum. Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? İzmir'de 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a nasıl oy vereceksiniz? Sizin oylarınızla seçilecekler, Ali Babacan'ın adamları, Davutoğlu'nun adamları sizin oylarınız da seçilecekler pazartesi sabahı çekip gidecekler. Ali Dibocuları seçeceksiniz, sonra onlar pazartesi sabahı çekip gidecekler. Bakın dün Ali Babacan'a soruyorlar, diyorlar ki; 'Tekrar AKP'ye dinecek misiniz?' Verdiği cevap çok ilginç 'Başkanlık sisteminden vazgeçerse evet' diyor. Yani bunlar CHP'li hisselerinden giren bunlar bu 77 kişi. CHP'ye ve milletimize nasıl kazık atacak. Herkes görecek. O zaman oda Muharrem İnce haklıymış diyecekler.

"BU ÜLKEYİ AKIL İLE YÖNETECEĞİZ"

Biz ülkeyi 3A ile yöneteceğiz, Akıl diyeceğiz. Bilim, nanoteknoloji, kuantum, yüksek teknoloji, milli gelirimizin yüzde 5'ini ARGE'ye ayıracağız. Yüzde 2'sini Tarıma ayıracağız. Gençleri yurt dışına göndereceğiz. Önce çocuklar gençler iletişim vergisinden kurtulacak cep telefonu alırken tablet alırken en yüksek vergilerden kurtulacaksınız. Size söz veriyorum sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim, söz. Vallaha şunu söylüyorum otobüsümüz 2006 model. Geçen gün Zonguldak'a giderken yolda kaldık büyük mitingler yapamıyoruz, çok para tutuyor.

"GENÇLER SANDIKTA DEVRİM YAPACAK"

Onların bir miting parasıyla biz bütün kampanyayı yapıyoruz. Ama Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, gençler karşılıyorlar ve diyorlar ki bu millet bu sefer gençlerin sandıktaki devrimini görecek. Buna inanıyorum ben."