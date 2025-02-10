Muhabirler Derneği'nden Polis-Adliye Muhabirlerine Eğitim Projesi

Muhabirler Derneği, polis-adliye muhabirlerine yönelik düzenlediği eğitim projesiyle alanında uzman isimleri muhabirlerle ve iletişim fakültesi öğrencileriyle bir araya getirdi.

Ankara merkezli Muhabirler Derneğince polis-adliye muhabirlerine yönelik düzenlenen eğitim projesinde alanında uzman isimler, muhabirlerle ve iletişim fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. İki gün süren eğitimde, sektörde önde gelen isimler meslek hayatlarında edindikleri tecrübeleri katılımcılara aktardı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen eğitimde, polis - adliye muhabirleri ve bu alanda çalışmayı düşünen medya mensuplarının yazılı ve görsel basında doğru terimlerle habercilik yapmasına katkı sağlanması hedeflendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen programa iki gün boyunca gazeteci ve iletişim fakültesi öğrencisi olmak üzere toplamda 100 kursiyer katıldı.

Medya mensuplarının yanı sıra programda yer alan iletişim fakültesi öğrencileri de deneyimli gazetecilerle buluşma fırsatı yakaladı.

Meslekte önde gelen isimler eğitimde yer aldı

Muhabirler Derneği tarafından polis-adliye muhabirlerine yönelik düzenlenen eğitim programında alanında uzman isimler, eğitim programının ikinci gününde de muhabirlere ve iletişim fakültesi öğrencilerine mesleki tecrübelerini aktardı. Günün ilk konuşmasını gerçekleştiren Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke, yaklaşık 30 senedir içerisinde bulunduğu meslek hayatında yaşadığı hatıraları ve edindiği tecrübeleri paylaştı.

Etkinliğe katılan bir diğer isim TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise bir muhabirin meslek hayatında başarılı olabilmesi için heyecan, hırs ve arzu gibi hissiyatları taşıması gerektiğine değinerek, polis-adliye muhabirliğinin sektörün yapı taşlarından bir tanesi olduğunu ve bu alanda dikkat edilmesi gereken önemli hususların altını çizdi.

Gazeteci Bünyamin Şahin de yazılı ve görsel basında yer bulan asayiş haberlerinde anlam olarak yanlış şekilde kullanılan kelimelere dikkati çekti. - ANKARA