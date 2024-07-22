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Muhabbet kuşlarına hava akımı zararlıdır

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde petshop işletmecisi olan Mustafa Güçyeter, evde beslenen muhabbet kuşların hava akımına (ceyeran) bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Sıcak havalarda kuşların temizlik ve beslenme konularına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Güçyeter, aksi takdirde kuşların sağlığının tehlikeye girebileceğini söyledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde petshop işletmecisi olan Mustafa Güçyeter, evde beslenen muhabbet kuşların hava akımına (ceyeran) bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Ülke genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar insanlarda olduğunu gibi diğer canlıları da olumsuz yönde etkiliyor. Bazı insan evlerinde besledikleri hayvanları farklı yöntemlerle serinletirken, yapılan yanlışlar sonucu hayvanın ölümüne sebep veriyorlar. Evlerinde muhabbet kuşu besleyen insanların bazıları kafesi hava akımının (ceyeran) yoğun olduğu bölgelere bırakarak hayvanı serinlettiğini düşünüyorlar. Fakat hayvan için tehlikeli bir durum olduğunu anlatan Mustafa Güçyeter, kesinlikle hayvanın cereyanda bırakılmamasını söyledi.

Güçyeter açıklamasında, "Sıcak havalar kuşlar için de önemlidir. Evlerinizde beslediğiniz muhabbet kuşlarını hava akımına maruz bırakılmamalıdır İki cam arasında kafesi koymasınlar. Diğer önemli durumda temizlik. Eğer bu temizliği yapmazsanız kuşlarınız bitlenir, kuşunuzun kanını emer, kuşa zarar verir. En az haftada bir sefer altlarını temizlenmelidir. Yapılabiliyorsa daha sıklıkta temizlensin. Sulukların temiz olmazı lazım. Suluğun kenarlarında siyah lekeler varsa bunlar bittir. Bunlar pislikten olur" dedi.

"Muhabbet kuşunuza ıslak marul yedirmeyin"

Mustafa Güçyeter, "Ayrıca haftada bir sefer marul verin. Fakat marulu vermeden önce 10 dakika dışarıda bekletiniz. Kuruduktan sonra verin. Eğer yaşken verirseniz hayvan ishal olur. İshal de hayvana zarar veriyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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