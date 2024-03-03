Muğla Yeşilay Şubesi, gençlere teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için 'Sosyal İkilem' filmini ücretsiz izletti

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla Yeşilay Şubesi, genç nesle teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ama amacıyla 'Sosyal İkilem' filmini gençlere ücretsiz olarak izlettirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM-B Salonunda gösterilen filme, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra halkın da ilgisi dikkat çekiciydi.

Son zamanlarda insanlarda yaygınlaşan teknoloji bağımlılığının yol açtığı olumsuzluklara karşı 2020 yılında çekilen film, bütün dünyada sosyal medya duyarlılığının gelişmesine büyük etkiler yapmıştı. İnternetin yaygınlaşması ve özellikle sosyal medya alanlarının çok etkin bir şekilde hayata geçmesi üzerine gençlerin, internet gücünü elinde bulunduran merkezlerde şekillendirilip manipüle edilmesi ve doğru olmayan bilgi ve haberlerle demokrasinin tahrip edilmekte olduğu tezleri üzerine kurulan belgesel gibi filmde yapılan manipülasyonun, o teknolojiyi bizzat kuranların dilinden anlatılarak, sosyal medyanın kişinin psikolojisini nasıl etkilediği bilgileri de verilmekte.

Kızılay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Abdullah Şenol Şengür filmin sonunda yaptığı konuşmadan sonra filmi izleyen gençler tarafından gelen sorular Kadın Komisyonu Başkanı Uzman Dr. Seçil Günay Avcı tarafından cevaplandırıldı. - MUĞLA