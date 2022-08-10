Muğla yerel haberleri: Ortaca Belediyesi, altyapı yatırımlarına devam ediyor

Muğla yerel haberine göre Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından 'Yol medeniyettir' sloganı ile başlatılan yol çalışmaları çerçevesinde Fevziye ve Sarıgerme Mahallelerinin bağlantı yolları da asfaltlandı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından 'Yol medeniyettir' sloganı ile başlatılan yol çalışmaları çerçevesinde Fevziye ve Sarıgerme Mahallelerinin bağlantı yolları da asfaltlandı. Yazın tozdan kışın da çamurdan kurtulan bölge sakinleri Belediye Başkanı Uzundemir ve ekibine teşekkür etti.

Muğla'nın hem tarım hem de turizmin en önemli noktalarından biri olan Ortaca'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Alim Uzundemir yeni asfaltlanan yollarda incelemelerde bulundu. Uzundemir açıklamasında "Biliyorsunuz kültürümüzde yol medeniyettir. Bu anlamda ilçemizde bulunan yolların yenileme çalışmalarını ara vermeksizin yapıyoruz. Biz inanıyoruz ki yerel yönetimlerin başarısı şehirleri bayındır hale getirilmesi nispetinde değerlendiriliyor. İlçemizde çok şükür sorunlu yollarımız kalmadı" dedi.

Uzundemir Fevziye ve Sarıgerme mahallelerinin sathi asfalt kaplama çalışmalarının tamamlandığını ve 13 bin metrekare asfalt kaplaması gerçekleştirdiklerini belirterek "Ortaca halkımız hizmetin en iyisine layık. Tamamladığımız bu çalışma da hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA