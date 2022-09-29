Muğla yerel haberleri... Muğla'da Kadına Şiddete Tiyatro ile Dikkat Çektiler

Edinilen Muğla haberine göre Muğla’da Hayalhane2 Tiyatro Topluluğu, sergiledikleri “3. Sayfa” isimli tiyatro oyunu ile kadına şiddete dikkat çekti. Muğla’da öldürülen kadınların da anıldığı tiyatro oyununda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

ESMA TURAN

Muğla'da Hayalhane2 Tiyatro Topluluğu, sergiledikleri "3. Sayfa" isimli tiyatro oyunu ile kadına şiddete dikkat çekti. Muğla'da öldürülen kadınların da anıldığı tiyatro oyununda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de faaliyet gösteren Hayalhane2 Tiyatro Topluluğu, dün akşam "3. Sayfa" isimli tek perdelik müzikal dram oyunuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Yönetmenliğini Mehmet Topbaş'ın yaptığı ve kadına şiddete dikkat çekilen oyunun gösterimine, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve vatandaşlar katıldı.

KADIN OYUNCULAR SAÇLARINI KESTİ

13 oyuncunun rol aldığı 3. Sayfa oyununda henüz dünyaya gelmemiş bir kız çocuğunun yaşayacakları ve bir babanın kadına şiddete dur demek için çıkmış olduğu bir serüven anlatıldı. Oyunda ayrıca Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan ve eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülen Muğlalı Güleda Cankel de anıldı. Cankel'i canlandıran oyuncunun, "Yaşasaydım burada sizin yanınızda fotoğraf çekiyor olacaktım" demesi duygu dolu anlar yaşattı.

Öte yandan son dönemde İran'da yaşanan olaylara da vurgu yapılarak, bir kadın oyuncu saçlarını kesti. Toplumun kadına negatif bakışını da eleştiren tiyatro oyunu seyircilerin büyük beğenisini topladı ve ayakta alkışlandı.Oyunun aynı zamanda yazanı da olan Yönetmen Mehmet Topbaş oyun bitiminde şunları söyledi:

"Bir tiyatro oyununu sahnelemek böylesine devasa bir salonda oynamak çok zor bir olay. Verilen emekten ziyade birçok teferruatı var. Bu oyunda sadece kadına yönelik şiddeti anlatmadık, kadına yönelik şiddetin önüne nasıl geçebileceğimizi de anlatmış olduk. Özelikle kadınlarımızı bilgilendirme açısından çok kıymetli bir oyundu. Bir psikoloğun gözünden hiç dünyaya gelmemiş bir kız çocuğunun sesiyle anlattığımız oyunumuzda öğretici, anlatıcı bir dil hakimdi. Bizi oyunda yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize teşekkür ederim."