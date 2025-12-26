Muğla ve Aydın'da 2025 Yılında 459 Orman ve Zirai Yangın Çıktı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Yaz aylarında artan sıcaklıklar, kuraklık ve insan kaynaklı ihmaller, Ege Bölgesi'nde orman ve zirai yangın riskini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip illerinden Muğla ile Aydın'da 2025 yılı boyunca toplam 459 orman ve zirai yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre; 2025 yılında 148'i orman ve 153'ü ziraat olmak üzere Muğla'da 301 yangın çıktı. Aydın'da ise 58'i orman, 90'ı ziraat yangını olmak üzere toplam 158 yangın kayıtlara geçti. Muğla'da 2 bin 498 hektar, Aydın'da ise bin 363 hektar alan yangınlardan etkilendi. Aydın ve Muğla'da toplam 3 bin 861 hektar alan zarar gördü.

Bölge genelinde yanan alanın büyük bölümünü ise orman yangınları oluşturdu. Bölge genelinde 2025 yılı boyunca toplam bin 828 yangın ihbarı alındı. İhbarların bin 359'u Muğla, 469'u Aydın illerinden yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yangınların çoğunun ihmal, kaza ve kasıt kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu söylemişti.