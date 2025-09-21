Muğla ve Antalya'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Köyceğiz ve Antalya Alanya Yaylakonak'da çıkan yangınların, hava ve kara ekiplerinin aralıksız mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınlarına dair paylaşım yaptı. Yumaklı, adı geçen il ve ilçelerdeki yangınların havadan ve karadan yapılan aralıksız mücadele sonucu tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

"Muğla Köyceğiz ile Antalya Alanya Yaylakonak yangınları, tamamen kontrol altına alındı"

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla Köyceğiz, Antalya Alanya Yaylakonak yangınları; hava filomuzun, kara araçlarımızın ve orman kahramanlarımızın aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındı. Ormanlarımızı korumak, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ormanlarda yangına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yeşil Vatanımızı cansiparane şekilde savunmaya devam edeceğiz." - ANKARA

