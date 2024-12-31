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Muğla Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı

Muğla Valisi'nden Yeni Yıl Mesajı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yeni yıl mesajında 2024 yılının sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu olmasını dileyerek, barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yayımladığı yeni yıl mesajında yeni yılın başta Muğlalılar olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diledi.

Vali Akbıyık mesajında, "Acı ve tatlı olaylarıyla, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Her yeni yıl, geleceğe dair umutlarımızı tazelediğimiz, hedeflerimizi gözden geçirdiğimiz, daha güzel yarınlar için el birliğiyle çalışma azmimizi artırdığımız yeni bir başlangıçtır. 2025 yılına girerken en büyük temennimiz, ilimizde, ülkemizde ve dünyada barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunun egemen olmasıdır. İnanıyorum ki; ortak değerler etrafında birleşerek, birlikte daha güçlü, daha huzurlu ve daha mutlu bir geleceği inşa edeceğiz. Yeni yılın, nerede yaşanırsa yaşansın tüm acıların sona ermesine, insanlığın huzur, güven ve refah içinde yaşayacağı bir dünyaya vesile olmasını diliyorum. 2024 yılı, hayata geçirilen projeler ve süregelen yatırımlarla birlikte, Muğla'mızın kalkınma yolculuğunda önemli bir yıl oldu. Ortak akılla hep birlikte omuz omuza ilk yılını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapmak için durmadan yorulmadan çalışacağız. Hemşehrilerimizin dayanışma ve özverisiyle eğitim, sağlık, turizm ve tarım gibi birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik, önemli yatırım ve projeleri hayata geçirdik. Yeni yılda da bu ortak iradeden aldığımız güçle, vatandaşlarımızın refahını artırmak ve huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz, dünyada ve bölgesinde söz sahibi, demokratik istikrarı sağlamış ve dostluğu aranan bir konuma ulaşmıştır. Tarihimizin, coğrafyamızın ve değişen dünyanın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çaba gösteriyoruz. Bu süreçte üzerimize düşen sorumlulukları, milli bir ruhla ve geçmişten aldığımız anlayışla yerine getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılının yükselişini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle; 2025 yılının, aziz Muğlalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyor; ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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