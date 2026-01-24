Vali Akbıyık, güvenlik zirvesinde Muğla'yı temsil etti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen ve 81 ilin valisini bir araya getiren Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda, Türkiye genelinde asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik stratejik başlıklar masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddelerini, Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren Terörsüz Türkiye süreci, Bağımlılıkla mücadele ve Trafik güvenliği konuları ele alındı. Vali Dr. İdris Akbıyık, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmelerde, Muğla özelinde ve ülke genelinde huzur ortamının tesisi için tüm birimlerin eş güdüm içerisinde çalışmaya devam edeceğini belirtti. Bakan Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda, suç ve suçluyla mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği bir kez daha teyit edildi. - MUĞLA