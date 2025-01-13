Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Yenilikçi Adımlar

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Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitenin geleceğine ilişkin planlarını ve yürütülen çalışmaları basın mensuplarıyla paylaştı. Akreditasyon süreçlerine ve stratejik çalıştaylara odaklandıklarını ifade etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalar ve gelecek planları hakkında bilgi vermek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öğrenci Sarayı VIP Salonu'nda düzenlenen toplantıda Rektör Kaçar, görevdeki ilk 5 ayını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

Eylül ayından bu yana üniversitede yoğun bir dönem geçirdiklerini belirten Rektör Kaçar, bahar dönemi için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Kaçar, "Kazasız belasız bir dönemi tamamladık. Şimdi ikinci dönem olan bahar dönemi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğim son 5 ayda önemli adımlar attık" dedi.

Rektör Kaçar, üniversitenin kurumsal akreditasyon sürecine dahil olduğunu ve sonuçların Mart ayında alınmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca, akademik ve idari süreçlerin yenilenmesi konusunda çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Kaçar, "Bu süreçte etik çalıştayı düzenledik. Daha önce AR-GE çalıştayı yaptık. Yakın zamanda 2026-2030 yıllarını kapsayan stratejik çalıştayı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Üniversitenin dışa doğru büyümesinden ziyade iç dinamiklerini geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kaçar, kurumsal sürdürülebilirlik konusunun önemine dikkat çekti. Kaçar, "Kurumların gelişigüzel büyümesindense, dinamik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması çok daha önemli. Bu doğrultuda iç süreçlerimizi yenileyerek kurum içindeki faaliyetlerimizi güçlendirmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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