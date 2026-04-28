Muğla'nın genç yetenekleri Türkiye şampiyonu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması"nda, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları eserle müzik kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve su kaynaklarının verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği Yarışması" sonuçlandı. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran yarışmada Muğla, sanatın gücüyle zirveye yerleşti.

68 bin eser arasından zirveye

Türkiye'nin 81 ilinden toplam 68 bin 616 eserin başvurduğu dev organizasyonda, titiz bir değerlendirme sürecinin ardından 1215 eser finale kalmayı başardı. Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Arda Savran, Feyyaz Yiğit Civan ve Poyraz Şimşek, "Bir Damlası Yeter" adlı özgün çalışmalarıyla müzik kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Birinciliği derecesini elde etti.

Başarılı öğrencilere ödülleri, 27 Nisan 2026 tarihinde Ankara'da düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende Muğlalı gençler, ödüllerini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit'in elinden aldı. Programa çok sayıda eğitim yöneticisi, akademisyen ve veli katılarak gençlerin sevincine ortak oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
