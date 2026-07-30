Muğla Köyceğiz'de 11 yaban keçisi için av ihalesi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 av turizmi kapsamında 11 yaban keçisinin avlanma hakkını ihaleye çıkardı.

Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda uygulanacak av kotası, toplam 8 parti halinde ihale edilecek. İlk üç parti ikişer, kalan beş parti ise birer yaban keçisi av kotasından oluşacak.

İhale şartnamesine göre, bireysel yaban keçisi av kotası için KDV hariç muhammen bedel 750 bin lira olarak belirlendi. Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 10 Ağustos'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nde yapılacak.

İhale, 2026-2027 av turizmi uygulamaları kapsamında belirlenen avlanma kotalarının kullanım hakkının devrine yönelik gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA