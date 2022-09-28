Muğla haberleri! Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan İtfaiye Grup Amirliğine Ziyaret

Muğla yerel haberi... İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı itfaiyecilere teşekkür etti. Geçen yıl yaşanan sel felaketlerinin bir daha yaşanmaması için yetkili kurumlara yazılar yazdıklarını hatırlatan Oktay, “İnşallah geçen sene düşülen hata, eksiklik ve aksama bu sene yaşanmaz” dedi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın döneminde yaptıkları çalışmalardan dolayı itfaiyecilere teşekkür etti. Geçen yıl yaşanan sel felaketlerinin bir daha yaşanmaması için yetkili kurumlara yazılar yazdıklarını hatırlatan Oktay, "İnşallah geçen sene düşülen hata, eksiklik ve aksama bu sene yaşanmaz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 25-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret etti. Marmaris İtfaiye Grup Amiri Bahattin Yavuz ve itfaiyecilerle görüşen Oktay, personelin haftalarını kutladı. Geçen hafta yaşanan yangından dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulunan Oktay, "Geçtiğimiz hafta yine ciğerlerimiz yandı. Ama her biriniz orman işçilerimizle birlikte canla başla mücadele gösterdiniz. Hepinizin emeğine sağlık. Umut ediyoruz ki artık bu son olsun" dedi.

"HİÇBİR İLÇE BU BADİRELERİ YAŞAMADI"

Oktay, ilçe olarak son dönemde üst üste yaşadıkları felaketlere değinerek, "Baktığımızda hiçbir ilçe bu kadar badireleri üst üste yaşamamıştır. Pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılı dönemde üzerine yangınlar ve beklenen haliyle seller, burada zamanında alınması gereken ama alınmayan önlemlerden ötürü özellikle İçmeler'de yaşadıklarımız gerçekten ağır oldu. Bu yıl da tespitlerimizi yapıp ilgili kurumlara alınması gereken önlemlere dair yazılarımızı yazıyoruz. İnşallah geçen sene düşülen hata, eksiklik ve aksama bu sene yaşanmaz. Ki başta sizlerin yükü, devamında da vatandaşın mağduriyeti oluşmaz" diye konuştu.

"BELEDİYENİN GÜCÜ ARKAMIZDA"

Yangınlar başta olmak üzere yaşanan tüm felaketlerde Marmaris Belediyesi'nin büyük desteğini gördüklerini söyleyen Marmaris İtfaiye Grup Amiri Bahattin Yavuz ise "Tüm yangınlarda, doğal afetlerde her zaman arkamızda gücünüzü hissediyoruz. Sizlerin lojistik anlamda çok ciddi anlamda desteğiniz var. Belediyedeki arkadaşlar sizin emriniz doğrultusunda daha bir aramadan ihtiyaç var mı diye bizi arıyorlar. O yüzden biz de size teşekkür ediyoruz" dedi.

"SEN BEN OLMADAN GÖREVDEYİZ"

Başkan Oktay ise "Her şeyden bu kentin bir bireyiyiz. Bunun yanında Marmaris Belediyesi olarak olağanüstü dönemlerde görev, yetki, sorumluluk diye değerlendirme lüksüne de sahip değiliz. Adı üzerinde olağanüstü durumlar. Afetlere maruz kalıyoruz. Bu dönemde sen ben olmadan, görev onun bunun diye değerlendirmeden imkanlarımız neye elveriyorsa gerek itfaiyemiz gerek diğer kurumların yanında olmaya bugüne kadar özen gösterdik, bundan sonra da aynı şekilde olacak" diyerek sözlerini tamamladı.