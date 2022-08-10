Muğla yerel haberi | Milas Ören Kanalizasyon Hattı İçin İmzalar Atıldı

Muğla yerel haberine göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından Milas Ören’e yapılacak olan 265 Milyon TL’lik kanalizasyon ve arıtma tesisi projesinin ilk imzaları atıldı. Protokol kapsamında ilk olarak 179 Milyon 481 Bin TL’lik Ören kanalizasyon hattının yapımı başlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından Milas Ören'e yapılacak olan 265 Milyon TL'lik kanalizasyon ve arıtma tesisi projesinin ilk imzaları atıldı. Protokol kapsamında ilk olarak 179 Milyon 481 Bin TL'lik Ören kanalizasyon hattının yapımı başlayacak.

Gökova Körfezi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Milas'ın Ören Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımları devam ediyor. Ören Mahallesi'ne yapılacak kanalizasyon şebeke hattı için imzalar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından atıldı.

ÖREN'E 265 MİLYON TL YATIRIMLA KANALİZASYON VE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne kazandıracağı kanalizasyon şebeke hattının maliyeti 179 Milyon 481 Bin 636 TL olacak. Proje kapsamında Ören sınırları içerisinde 7 bin 852 metre terfi hattı, 13 bin 380 metre parsel hattı, 48 bin 315 metre şebeke ve kolektör hattı ile 4 adet terfi merkezinin ekipman temini, montajı ve inşaatı yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Ören Mahallesi modern bir altyapıya kavuşacak. Kanalizasyon hattının yanı sıra Ören'e yaklaşık 85 Milyon TL yatırımla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapılacak.

"ÖREN'DE ALTYAPI SORUNU YAŞANMAYACAK"

İmza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ören'in önemli bir merkez olduğunu ve yapılacak olan yatırımla güçlü bir altyapı sistemi oluşturacaklarını söyledi. Gürün, "Ören'de büyük bir tersane kuruluyor. Ayrıca yat limanı var. Bu nedenle gittikçe gelişen bir bölgemiz. Biz de Ören'in altyapısını güçlendirmek için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Süre olarak 720 gün olma zorunluluğu var. Ancak amacımız önümüzdeki sene projeyi tamamlamak. Toplam 265 milyon değerinde kanalizasyon ve arıtma tesisi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bugün kanalizasyon çalışması için protokol imzalıyoruz. Kısa bir süre sonra artıma ile ilgili de ihale yapılacak. O protokolü de imzalayacağız. Hep birlikte temel atma töreninde buluşacağız. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.