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Muğla haberi | Köyceğiz'de yapılacak yağlı pehlivan güreşlerine davet turları sürüyor

Yerel Haberler

Muğla haberi | Köyceğiz'de yapılacak yağlı pehlivan güreşlerine davet turları sürüyor

Muğla bölgesinden gelen habere göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak olan Geleneksel 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet ziyaretleri ilçe yöneticileri tarafından sürdürülüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılacak olan Geleneksel 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet ziyaretleri ilçe yöneticileri tarafından sürdürülüyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz İl Müftüsü Yaşar Çapçı'yı ziyaret etti. Ziyarette heyet, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ile çalışmalar hakkında istişarelerde bulunarak 1 Ekim tarihinde Köyceğiz'de yapılacak olan 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerine davetiyesini ve hediyesini takdim etti.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı ziyaretten mutlu olduğunu belirterek, "Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz il müftülüğümüzü ziyaret ettiler. Köyceğiz Belediyesi tarafından 1 Ekim'de, Toparlar Mahallesi Kazancı Çayırı'nda Geleneksel 8.Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yapılacağı organizasyonuna davet aldık. Ata sporu olan güreş organizasyonun hayırlı olmasını temenni eder, nazik davetlerinden ve hediyelerinden dolayı Kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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