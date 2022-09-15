Muğla haberi... Fethiye Belediye Başkanı Karaca'dan Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Atmaca'ya Ziyaret Yerel Haberler Muğla yerel haberine göre Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kısa süre önce Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Ahmet Atmaca’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kısa süre önce Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Atmaca'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Samimi ortamda geçen ziyarette Karaca, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca'ya çiçek takdim ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Karaca, eğitime her zaman destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Değerli hocamız Ahmet Atmaca'ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitimlerine belediye olarak elimizden geldiğince desteklerde bulunuyoruz. Değerli Müdürümüz Ahmet Atmaca'ya yeni görevinde başarılar diliyorum. Yolu açık olsun" diye konuştu. Fethiye Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karaca'ya teşekkür etti. Kaynak: ANKA / Yerel milli eğitim bakanlığı Alim Karaca Hisarcık Fethiye Yerel Haberler

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