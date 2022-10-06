Muğla haberi: Bodrum Belediye Başkanı Aras, Çömlekçi Mahallesi'nde Halkla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çömlekçi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Aras, vatandaşların sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çömlekçi Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, Çömlekçi Mahalle Muhtarı Mustafa Oral, CHP Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, CHP Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Bodrum Sorumlusu Dilek Ekici, Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yetkili Barış Şen, MUSKİ İçme Suyu 1. Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye'nin hizmetleri hakkında bilgilendirme yaparak konuşmasına başlayan Başkan Aras, Çömlekçi'de vatandaşların sıcak karşılamasına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Değerli muhtarımız Mustafa Oral'la beraber her şeyi değerlendiriyoruz. Sizlerin taleplerini bizlere iletiyor. Biz de gereğini yapmaya çalışıyoruz. Yapılan yapılmayan işleri görmek için zaman zaman geliyoruz. Hizmetlerimizi görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Yollarımız ve diğer ihtiyaçlarımızın hepsi yapılacak. İhalelerimizi bitirdik. Sırf kendimiz yapalım diye sathi kaplama tesisi kurduk. Kendi sıcak asfaltımızla yapıyoruz. Taş kaplamayı da ihale ettik."

Tarımla ilgili de bölge için ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Aras, şöyle devam etti:

"İlk önce Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müzü kurduk. Etrim'e Tarım Okulu kurduk. Fide ve süt dağıtımları yapıyoruz. Bodrum'un ihtiyacı olan tarım ürünlerinin bu bölgeden üretilmesi ve bölgedeki üreticinin buradan kazanç sağlamasını istiyoruz. Dedik ki köylümüz üretsin eğer malını pazarda satamazsa da getirsin. Belediye olarak ben alayım, ben değerlendireyim. Üreten kim varsa, ne üretiyorsa, satamadığı takdirde getirsin. Biz sizden satın alacağız, gereken yerlere biz ulaştıracağız. Tarımsal ürününüz hiçbir zaman tarlada kalmaz."

Bodrum Belediye bütçesiyle ilgili de konuşan Başkan Aras, bütçeyi artırdıklarını, 250 milyon Lira olan bütçenin şu anda 1 milyar 81 milyon Lira olduğunu belirterek, 3 yılda bütçenin ciddi oranda artırıldığını kaydetti.

"2023 YILINDA HER ŞEY BİTECEK"

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te Ata'ya yakışır bir şekilde Bodrum'da her şeyi dört dörtlük yapacaklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras, işe ihtiyacı olana, okumak isteyene, sonuna kadar destek olacaklarını ve ihtiyaçları olan her şeyi imkanlar dahilinde yerine getireceklerini belirtti.

Açılış ve bilgilendirme konuşmasının ardından Başkan Aras ve beraberindekiler, vatandaşlardan gelen dilek ve önerileri dinledi. Vatandaşlar, belediye ekibine ve Başkan Aras'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı sonunda Çömlekçi mahallesi sakini Zekeria Baş, Başkan Aras'a ithafen yazdığı şiiri okudu.