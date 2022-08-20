Muğla haber... Bakan Kurum Açıkladı: Marmaris Kızılbük'te Otel İnşaatı İçin Dinamit Patlatan Şirkete 54 Bin 783 TL Para Cezası

Gelen Muğla haberine göre Muğla’nın Marmaris ilçesinde Milli Park alanında bulunan Kızılbük Koyu’nda otel-devremülk kurmak isteyen Sinpaş GYO’ya, alanda dinamit patlattığı gerekçesiyle 54 bin 783 TL, denize hafriyat döktüğü için de 131 bin 516 TL idari para cezası kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a konu hakkında soru önergesi veren İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, “İnşaat şirketine bu zararlardan dolayı ‘göstermelik’ denebilecek bir meblağ ile ceza vermiş” dedi.

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Milli Park alanında bulunan Kızılbük Koyu'nda otel-devremülk kurmak isteyen Sinpaş GYO'ya, alanda dinamit patlattığı gerekçesiyle 54 bin 783 TL, denize hafriyat döktüğü için de 131 bin 516 TL idari para cezası kesildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a konu hakkında soru önergesi veren İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, "İnşaat şirketine bu zararlardan dolayı 'göstermelik' denebilecek bir meblağ ile ceza vermiş" dedi.

Marmaris Kent Konseyi, geçtiğimiz mayıs ayında şirketin bölgede başlattığı çalışma kapsamında dinamit patlatıldığını iddia etti.

İddialar üzerine İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle geçtiğimiz Haziran ayında soru önergesi verdi.

Ergun, Bakan Kurum'a şu soruları sordu:

"Bakanlığınız tarafından, Marmaris Kızılbük'teki proje konusunda verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı hangi bilimsel dayanaklara göre verilmiştir? Bu projenin inşaat sürecinde doğaya ve çevreye yönelik etkileri ile ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir denetim yapılmış mıdır, yapılmış ise hangi bulgulara ulaşılmıştır? Söz konusu projenin inşaat sürecinde sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna yansıyan patlama görüntüleri ile ilgili olarak herhangi bir soruşturma veya denetim yapmış mıdır, yapıldıysa projeyi yürüten şirkete hangi yaptırımlar uygulanmıştır? Marmaris Kent Konseyi tarafından açılan davanın bilirkişi raporunda vurgulanan hukuka aykırılıklarla ilgili olarak Bakanlığınız tarafından bugüne kadar herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır, yapıldıysa hangi sonuçlara ulaşılmıştır?"

Ergun'un soruları üzerine Bakan Kurum'dan şu cevap geldi:

"Bahse konu projeye ait Proje Tamtım Dosyası E-ÇED portalı üzerinden 28/05/2021 tarihinde sunulmuştur. Yapılması planlanan proje 205 Odalı Otel ve 1407 Adet Devremülk Projesi olup; kapasiteleri sebebiyle ÇED Yönetmeliği kapsamında EK2 listesinde kalmaktadır. Proje, ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir. Yönetmelik doğrultusunda süreç ilerletilerek 08/07/2021 tarih ve E-2021185 sayılı 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

Gerek ÇED Yönetmeliği gerekse Çevre Kanunu kapsamında gerekli denetimlerler Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde tespit edilen hususlar neticesinde gerekli iş ve işlemler yapılarak idari para cezaları uygulanmıştır.

21.01.2022 tarihinde yerinde yapılan denetimde; proje inşaat alanında patlayıcı madde (Anfo) kullanıldığı tespit edilmiş, 08.07.2021 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararına konu nihai proje tanıtım dosyasında "proje kapsamında patlayıcı madde kullanılmayacağına" dair taahhüdün bulunması nedeniyle, söz konusu firma hakkında 54.783 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca; 23/05/2022 tarihinde yerinde yapılan denetimde; 'yapılan kazı çalışmaları neticesinde çıkan malzemelerin bir kısmının denize akmış olduğu' hususu tespit edilmiş olup; söz konusu firma hakkında 131.516,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

ÇED gerekli Değildir kararı ilan edilmesi müteakip söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için 2021/1000 esas numarası ile Muğla 3. İdare Mahkemesine dava açılmıştır. Mahkeme süreci devam etmekte olup, mahkeme sonucunda çıkacak karara istinaden gerekli iş ve işlemler yapılacaktır."

Ergun, Bakan Kurum'un cevabını şöyle değerlendirdi:

"Bakanlık Projenin yürütülmesi esnasında doğaya ve çevreye yönelik verilen zararları bildiğini kabul etmiş. İnşaat şirketine bu zararlardan dolayı 'göstermelik' denebilecek bir meblağ ile ceza vermiş. Ayrıca ÇED gerekli değildir kararının verilmesinin sebebini ise projenin EK2 listesinde değerlendirilmesi olarak göstermiş."

Marmaris'teki Kızılbük Koyu'nda yaklaşık 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO'ya satılan otel-devre mülk projesine Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13 Ağustos 2021 tarihinde verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararı, Marmaris Kent Konseyi ve Marmarisli yurttaşlar tarafından 11 Eylül 2021 tarihinde 'yürütmeyi durdurma' talebiyle yargıya taşınmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, temmuz ayında projeye verilen "ÇED gerekli değildir" kararını iptal etmişti.