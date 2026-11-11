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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde afet tatbikatına 47 personel katıldı

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde afet tatbikatına 47 personel katıldı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde HAP Masabaşı ve Saha Tatbikatı birinci seviye olarak gerçekleştirildi. Tatbikata 47 personel katıldı; kısmi tahliye, hastane içi triyaj ve acil servise sevk uygulamalı yapılarak müdahale kapasitesi değerlendirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Masabaşı ve Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu protokolleri kapsamında düzenlenen tatbikatta, afet anında hastane personelinin müdahale kapasitesi, kurumlar arası koordinasyon ve sağlık hizmetlerinin sürekliliği değerlendirildi. Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar başkanlığında gerçekleştirilen birinci seviye tatbikata 47 personel katıldı. Tatbikat kapsamında kısmi tahliye, hastane içi triyaj ve hastaların acil servise sevki uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatla personelin afet müdahale süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ekipler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesine yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi hedeflendi. Yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatın hastanenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması ve risklere karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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