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Muğla'daki Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot İçin Helallik Alındı

Muğla'daki Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot İçin Helallik Alındı
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Muğla'da hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren pilot Tamer Gönül için Kocaeli'de evinin önünde helallik alındı. Kazada, Gönül'le birlikte üç kişi daha hayatını kaybetti.

Muğla'da hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül (55) için Kocaeli'deki evinin önünde helallik alındı.

Olay, geçtiğimiz gün Muğla'da meydana geldi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış yaptığı esnada Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarparak düştü. Kazada, Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun (54) ile sağlık memuru Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti.

Antalya'da dün düzenlenen törenin ardından emekli Albay Tamer Gönül'ün cenazesi memleketi Kocaeli'ne gönderildi. Yuvam Akarca Mahallesi Flamingo Sokak'taki oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatıldı. Tamer Gönül'ün eşi Büşra Gönül tabutu başında dua ederken güçlükle ayakta durabildi. Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Fevziye Cami'ye götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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